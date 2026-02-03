La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Arantza Zulueta y Jon Enparantza
La Audiencia Nacional ha requerido a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza que ingresen en prisión para cumplir las condenas que les impusieron en el marco del sumario 13/13, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado las sentencias.
Fueron detenidos en 2010 y juzgados bajo el sumario 13/13 por sus actividades entre 2005 y 2010. En el caso de Zulueta, la Audiencia Nacional le condenó a 7 años y medio de prisión por "pertenencia a organización terrorista", depósito de armas y explosivos y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Enparantza fue condenado a 4 años de prisión por pertenencia a ETA.
En un auto fechado el pasado 28 de enero, la sección cuarta de lo Penal da un plazo de diez días naturales a ambos para su entrada en prisión, y les advierte que de no cumplir con lo acordado en este auto, en el que se procede a ejecutar la sentencia una vez declarada firme, se dictarán las correspondientes órdenes de busca y captura contra ellos para hacer efectivo el ingreso en prisión.
En este mismo procedimiento fueron también condenados los abogados Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, a quienes el Supremo rebajó sus penas de prisión de 3 años y medio a 2 años y de 3 años a 1 año y medio, respectivamente, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad en la estructura investigada y sin conexión con actividades violentas.
Según ha podido saber Euskadi Irratia, Zulueta y Enparantza todavía no han recibido la notificación del ingreso en la cárcel.
"Un fallo absolutamente anacrónico"
EH Bildu ha rechazado la decisión de la AN de ordenar el ingreso en prisión de Zulueta y Enparantza. "Se trata de un fallo absolutamente anacrónico, que choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, la cual apuesta de manera abrumadora por la superación del conflicto político y de todas sus consecuencias", ha considerado.
Según la coalición independentista, "el Estado profundo vuelve a evidenciar su clara intención de imponer, desde las togas, un retorno a escenarios del pasado" mientras que "Euskal Herria y la sociedad vasca en su mayoría miran al futuro y a la construcción compartida de la paz y la convivencia".
Esa convivencia, añade el comunicado, "pasa por la superación de toda excepcionalidad en materia penitenciaria, en definitiva, por vaciar las cárceles y, en ningún caso, por llenarlas".
Te puede interesar
Gure Esku analizará las bases de la soberanía y la nación del siglo XXI en la segunda conferencia soberanista
Tras la primera conferencia que celebró el año pasado en Irun, la segunda tendrá lugar el 28 de febrero en Bilbao y contará con la presencia, entre otros, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.
Puente se compromete a esclarecer "por completo" lo sucedido en los accidentes de Adamuz y Gelida
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha pedido perdón a los usuarios del servicio de Rodalies y ha explicado la situación del servicio.
Melgosa: “Euskadi prepara una estrategia integral de país sobre pantallas más allá de respuestas simples"
La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha señalado este martes que el Gobierno Vasco tiene en su agenda el debate sobre "pantallas y bienestar emocional" y está trabajando en una "estrategia integral de país" que vaya "más allá de respuestas simples o aisladas".
El Gobierno Vasco se opuso al tercer grado a Alfredo De Miguel por "criterios técnicos"
Tras una queja del exdirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, la jueza de vigilancia penitenciaria resolvió en distinto sentido a la resolución de la Junta de Tratamiento y el Gobierno Vasco, "como corresponde a un Estado de Derecho", se limitó a ejecutar la resolución judicial firme, ha insistido la portavoz del Ejecutivo vasco, María Ubarretxena.
El PNV acuerda con el Gobierno español ampliar el escudo social a propietarios con una sola vivienda en alquiler
El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un nuevo real decreto ley de 'escudo social' que incluye este acuerdo. Prevé, entre otras cuestiones, la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un 'fondo buitre' y del bono social energético hasta el 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno español opta por aprobar dos decretos distintos para pensiones y desahucios
El Gobierno español busca evitar que los pensionistas pierdan la subida prevista en la nómina de febrero tras el rechazo del Congreso al decreto ómnibus que incluía el conjunto de medidas del llamado escudo social.
Arancha González Laya llama a aparcar el pesimismo y a construir un nuevo liderazgo en Europa
La exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha llamado a crear reglamentos jurídicos únicos en Europa y evitar "fragmentaciones". González Laya ha intervenido como ponente invitada en el desayuno-coloquio anual del Foro Zedarriak.
Feijóo acusa al Gobierno español de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro"
El presidente del PP ha reconocido este lunes ante la comisión del Congreso que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana, aunque ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia.
Itxaso acusa al PNV de pedir la competencia del puerto de Pasaia por "pulsión ideológica"
El titular de Vivienda y Agenda Urbana se ha sumado a la polémica registrada en los últimos días entre cargos socialistas y jeltzales en torno a la petición de estos de desclasificar el Puerto de Pasaia como de "interés general".