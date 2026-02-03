AUDIENCIA NACIONAL
La Audiencia Nacional ordena el ingreso en prisión de Arantza Zulueta y Jon Enparantza

Zulueta fue condenada a siete años y medio de prisión por pertenencia a organización terrorista, depósito de armas y explosivos, y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Por su parte, a Enparantza se le impusieron cuatro años de prisión por pertenencia a ETA.
Arantza Zulueta y Jon Enparantza, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Arantza Zulueta eta Jon Enparantza espetxeratzeko agindu du Auzitegi Nazionalak
La Audiencia Nacional ha requerido a los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza que ingresen en prisión para cumplir las condenas que les impusieron en el marco del sumario 13/13, después de que el Tribunal Supremo haya ratificado las sentencias.

Fueron detenidos en 2010 y juzgados bajo el sumario 13/13 por sus actividades entre 2005 y 2010. En el caso de Zulueta, la Audiencia Nacional le condenó a 7 años y medio de prisión por "pertenencia a organización terrorista", depósito de armas y explosivos y por liderar el comando Halboka, considerado el frente jurídico de ETA. Enparantza fue condenado a 4 años de prisión por pertenencia a ETA.

En un auto fechado el pasado 28 de enero, la sección cuarta de lo Penal da un plazo de diez días naturales a ambos para su entrada en prisión, y les advierte que de no cumplir con lo acordado en este auto, en el que se procede a ejecutar la sentencia una vez declarada firme, se dictarán las correspondientes órdenes de busca y captura contra ellos para hacer efectivo el ingreso en prisión.

En este mismo procedimiento fueron también condenados los abogados Naia Zuriarrain e Iker Sarriegi, a quienes el Supremo rebajó sus penas de prisión de 3 años y medio a 2 años y de 3 años a 1 año y medio, respectivamente, al considerar que su responsabilidad era de menor gravedad en la estructura investigada y sin conexión con actividades violentas. 

Según ha podido saber Euskadi Irratia, Zulueta y Enparantza todavía no han recibido la notificación del ingreso en la cárcel.

"Un fallo absolutamente anacrónico"

EH Bildu ha rechazado la decisión de la AN de ordenar el ingreso en prisión de Zulueta y  Enparantza. "Se trata de un fallo absolutamente anacrónico, que choca frontalmente con la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca, la cual apuesta de manera abrumadora por la superación del conflicto político y de todas sus consecuencias", ha considerado. 

Según la coalición independentista,  "el Estado profundo vuelve a evidenciar su clara intención de imponer, desde las togas, un retorno a escenarios del pasado" mientras que "Euskal Herria y la sociedad vasca en su mayoría miran al futuro y a la construcción compartida de la paz y la convivencia".

Esa convivencia, añade el comunicado, "pasa por la superación de toda excepcionalidad en materia penitenciaria, en definitiva, por vaciar las cárceles y, en ningún caso, por llenarlas".

