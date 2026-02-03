AUZITEGI NAZIONALA
Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuak espetxeratzeko agindu du Auzitegi Nazionalak

Zuluetari zazpi urte eta erdiko zigorra ezarri zioten, ETAko kide izatea, armak eta lehergaiak izatea, eta Halboka komandoaren buru izatea egotzita.  Enparantza, berriz, lau urteko kartzelara zigortu zuten, ETAko kide izatea leporatuta. 

arantza zulueta jon enparantza
Arantza Zulueta eta Jon Enparantza, artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Arantza Zulueta eta Jon Enparantza abokatuak espetxeratzeko agindua eman du Auzitegi Nazionalak, 13/13 sumarioaren auzian ezarri zitzaizkien zigorrak bete ditzaten. Auzitegi Gorenak urtarrilaren 7an berretsi zituen zigor horiek. 

2010ean atxilotu zituzten biak, eta 13/13 auzian epaitu. Zuluetari 7 urte eta erdiko zigorra ezarri zioten, talde terroristako kide izatea, armak eta lehergaiak izatea eta Halboka egitura —ETAren "fronte juridikoa" omen zena— zuzentzea egotzita. Enparantzari, berriz, 4 urteko espetxea ezarri zioten, ETAko kide izatea egotzita. 

Urtarrilaren 28an izenpetutako autoan, ANko Zigor-arloko laugarren sekzioak hamar eguneko epea jarri die bi abokatuei, kartzelan sartzeko, eta ohartarazi die agindua bete ezean, bilatze eta atxilotze aginduak igorriko dituela. 

Prozesu berean, Naia Zuriarrain eta Iker Sarriegi abokatuak ere epaitu zituzten; hurrenez hurren, hiru urte eta erdiko eta hiru urteko zigorrak ezarri zizkien, baina ondoren, Gorenak bi urtera eta urte bat eta erdira murriztu zituen kondenak,  indarkeriazko ekintzekin loturarik ez zutela iritzita. 

Euskadi Irratiak baieztatu duenez, ez Zuluetak ez Enparantzak ez dute oraindik aginduaren jakinarazpena jaso.

"Epai anakronikoa"

EH Bilduk gogor gaitzetsi du  Zulueta etaEnparantza espetxeratzeko agindua. Salatu duenez, "epai guztiz anakronikoa da", eta "talka egiten du euskal herritarren gehiengoaren borondatearekin, gatazka politikoa eta haren ondorio guztiak gainditzeko apustu irmoa egiten duen euskal gizartearen gehiengoarekin". 

Ohar batean, koalizio subiranistak esan du erabaki honek agerian uzten duela Estatuaren sektore "sakonak" iraganerako "itzulera inposatu" nahi duela. "Halere, ez dakite Euskal Herriak eta euskal gizarteak, gehienbat, etorkizunari eta bakearen eta elkarbizitzaren eraikuntza partekatuari begiratzen diotela", erantsi dute idatzian. 

"Espetxe politikan salbuespen oro gainditzea" eskatu dute, "kartzelak hustetik eta, inolaz ere, betetzetik" hasita. 

