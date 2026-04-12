Acto en Eibar
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Ezker Anitza-IU y PCE-EPK celebran el 95º aniversario de la II República, con un acto político en Eibar

eibar
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: II. Errepublikaren 95. urteurrenaren kariaz, ekitaldia egin dute Ezker Anitza-IUk eta PCE-EPK-k, Eibarren
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EITB

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En el acto, han reivindicado la necesidad de "acumular fuerzas" para abrir un proceso constituyente para transitar a un estado republicano que instaure "una democracia plena" y "un posicionamiento en defensa de la paz". Asimismo, han advertido de que los "herederos del fascismo tienen hoy las mismas aspiraciones de entonces".

Gipuzkoa Eibar Política

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