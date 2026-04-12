Ezker Anitza-IU y PCE-EPK celebran el 95º aniversario de la II República, con un acto político en Eibar

Familiares de fusilados en la Guerra Civil han celebrado un acto de homenaje, en el que han insistido en la "falsedad de la narrativa" que afirma que en la guerra "todos y todas perdimos". En ese sentido, han asegurado que hubo vencedores tal y como lo atestiguan las personas fusiladas. Por ello, han señalado, seguirán reclamando verdad, justicia y reparación.