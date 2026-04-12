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Iriart reivindica una nueva gestión con más competencias y mayor presupuesto

Elkarlanean aritzeko gogoz agertu da Iriart: oreka bilatu nahi du kostaldeko eta barnealdeko guneen artean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Iriartek kudeaketa berria aldarrikatu du, eskumen gehiago eta aurrekontu handiagoarekin
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EITB

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Iriart se muestra con ganas de trabajar con todos: promoverá el equilibrio entre zonas costeras e interiores. Iriart reivindica una nueva gestión con más competencias y mayor presupuesto. También quiere fomentar el euskera, garantizando la traducción simultánea en las reuniones.

Iparralde Política

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