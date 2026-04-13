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Otxandiano: "Las dinámicas políticas de Iparralde nos deberían de inspirar también en Hegoalde"

Pello Otxandiano EH Bildu Forum Europa
18:00 - 20:00
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, hoy, en el Fórum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao
Euskaraz irakurri: Otxandiano: Iparraldeko dinamika politikoak inspiragarriak izan beharko lirateke baita ere Hegoalderako
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EITB

Última actualización

Tras la elección de Alain Iriart como nuevo presidente de la Mancomunidad de Iparralde, el portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, cree que el consenso alcanzado en esa elección puede inspirar los acuerdos en Hegoalde. "Yo no creo que la situación política de Hegoalde e Iparralde sea tan diferente", ha destacado. 

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