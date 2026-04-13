Otxandiano: "Las dinámicas políticas de Iparralde nos deberían de inspirar también en Hegoalde"

En rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, el presidente del PP vasco Javier de Andrés ha criticado que "no se puede entender que el PNV esté en la centralidad y sus votos acaben siempre en Bildu", en referencia al apoyo de los nacionalistas para la elección de Alain Iriarte, de EH Bai, al frente de la Mancomunidad de Iparralde.