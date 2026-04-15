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Asiron afirma que la solución para los desalojados de Aranzadi solo puede ser transitoria

joseba asiron
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Asironen esan du Aranzadiko etxegabetuei Udalak "behin behineko" irtenbidea eman ahal diela bakarrik
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EITB

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El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha defendido el desalojo del edificio de Aranzadi por razones humanitarias y de seguridad. Ha señalado que no actuar no era una solución y ha asegurado que se analizan los casos de forma individual para ofrecer "soluciones habitacionales transitorias", porque las definitivas trascienden de su ámbito municipaL "La solución es la regularización", ha dicho. 

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EIBAR (GIPUZKOA), 14/04/2026.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (2i); el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez (d); la viceconsejera vasca de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañón; y el alcalde de Jon Iraola (2d); han participado este martes en la celebración del reciente reconocimiento de Eibar como Lugar de Memoria Democrática a la conmemoración anual del Día de la II República, que cobra especial significación en esta localidad guipuzcoana como primera población española en la que proclamó este hito histórico. EFE/Javier Etxezarreta
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