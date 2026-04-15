En la Plaza Unzaga, donde se encuentra el Ayuntamiento y que hace 95 años cambio el nombre de Alfonso XIII por el de Plaza de la República, representantes institucionales, entre ellos Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2039, han participado en el acto en el que se ha descubierto la placa que acredita que el Gobierno de España ha declarado a Eibar como Lugar de Memoria Democrática.