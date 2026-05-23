Pradales pidió el viernes a los nuevos miembros de la Ertzaintza "tener siempre la brújula moral en la mano"para hacer uso de la fuerza
En el acto de entrega de diplomas de la nueva promoción de la Ertzaintza en Arkaute, Pradales exigía a los agentes "responsabilidad y exigencia ética" en el uso de la fuerza, autocontrol y sentido de la justicia: "La sociedad os ha dado la legitimidad del uso de la fuerza. Y ese poder exige una gran responsabilidad y exigencia ética, no es solo cumplir las órdenes; hace falta criterio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, tener siempre la brújula moral en la mano".
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