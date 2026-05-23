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Pradales pidió el viernes a los nuevos miembros de la Ertzaintza "tener siempre la brújula moral en la mano"para hacer uso de la fuerza

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EITB

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En el acto de entrega de diplomas de la nueva promoción de la Ertzaintza en Arkaute, Pradales exigía a los agentes "responsabilidad y exigencia ética" en el uso de la fuerza, autocontrol y sentido de la justicia: "La sociedad os ha dado la legitimidad del uso de la fuerza. Y ese poder exige una gran responsabilidad y exigencia ética, no es solo cumplir las órdenes; hace falta criterio, autocontrol y sentido de la justicia. Es decir, tener siempre la brújula moral en la mano".

Ertzaintza Gobierno Vasco Imanol Pradales

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