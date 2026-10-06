El PP vasco alienta las sospechas de fraude electoral en el voto por correo

Javier de Andrés, presidente del PP vasco, ha alentado las sospechas de fraude electoral el 29 de noviembre, como han hecho otros dirigentes de la derecha y la ultraderecha tras la convocatoria de elecciones generales.

En una rueda de prensa en Vitoria-Gasteiz, De Andrés ha puesto el foco sobre el voto por correo, como hizo Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que, según él, “ha habido casos extraños”. El líder de los populares vascos no ha concretado a qué se refiere, pero insiste en que “se están viendo cosas un poco chocantes”, y remata que “el voto por correo siempre ha tenido algo de sospecha”.

El PP vasco va a seguir recogiendo voto por correo, porque “nos fiamos más de nosotros”. ¿Cómo no vamos a sospechar si pusieron a una ‘fontanera’ como Leire Díaz en Correos?”, añade De Andrés.

El dirigente popular no ha dado ningún dato ni prueba contrastada a la hora de avivar la desconfianza en el sistema electoral. "Yo sé que no se puede cambiar una saca por otra, no es fácil, pero... ¿sospecho que lo va a intentar? Sí, sospecho. Seríamos tontos si no sospecháramos", ha dicho.

Congresos para conformar las listas del PP

Tras la convocatoria, el PP ha retrasado sus congresos territoriales, que no estaban convocados oficialmente, donde se nombrarán a los candidatos.



Su aspiración es obtener representación en los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca. Actualmente, no hay ningún diputado popular por Gipuzkoa.