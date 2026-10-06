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Otxandiano: "Hay condiciones para una gran movilización de la izquierda"
Euskaraz irakurri: Otxandiano: "Ezkerraren mobilizazio handi baterako baldintzak badaude"
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, ha señalado que "el enfado que se ha dado en torno al tema de la vivienda" da pie a pensar que "hay partido" y que el PSOE puede obtener buenos resultados.
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