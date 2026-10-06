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Otxandiano: "Ezkerraren mobilizazio handi baterako baldintzak badaude"
Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, "etxebizitzaren gaiaren inguruan gorpuztu den haserreak" bide ematen du "partida badagoela" eta PSOEk emaitza onak lortuko dituela pentsazeko.
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