EUSKADI IRRATIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Otxandiano: "Ezkerraren mobilizazio handi baterako baldintzak badaude"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Euskadi Irratian egindako elkarrizketa batean azaldu duenez, "etxebizitzaren gaiaren inguruan gorpuztu den haserreak" bide ematen du "partida badagoela" eta PSOEk emaitza onak lortuko dituela pentsazeko.

Pello Otxandiano EH Bildu Hauteskunde Orokorrak Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X