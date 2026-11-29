El Partido Popular ganaría las elecciones y lograría el 32,2% de los votos, según el sondeo a pie de urna elaborado por Sigma Dos. Le seguiría el PSOE, de cerca, con el 28,8% de los votos. Vox estaria en tercera posición con el 16,2% del voto mientras que el Frente Amplio se quedaría con un 5,7% de los sufragios.

Esto indicaría que PP-VOX quedarían al borde de la mayoría absoluta. Si traducimos el resultado de esta encuesta a pie de urna a escaños, el PP sacaría entre 131 y 136 escaños mientras que el PSOE obtendría entre 119 y 124 escaños. VOX entre 44 y 48 y el Frente Amplio entre 10-11. La suma PP-Vox y UPN, según la horquilla más baja, se quedaría a un sólo escaño de la mayoría absoluta. En la horquilla más alta superarían con creces esa mayoría absoluta en el Congreso.

En Euskadi, EH Bildu sería la formación más votada, con el 29,9 % de los votos (5-7 escaños), seguida muy de cerca por el PSOE, que se hace con el 27,0% (6-7 escaños) y el PNV obtendría el 16,4% de los sufragios (2-4 escaños). El PP vasco lograría el 14,6% de los votos y 2-3 escaños. Vox, en Euskadi, logra el 3,8% de las papeletas y se queda sin escaño.

En Navarra, la fuerza más votada sería el PSOE, con el 29,7% de los votos, seguida de UPN-PP, con el 28,1%, y EH Bildu, que logra el 20,2% de las papeletas, según este sondeo. Vox se queda con el 9,9% de las papeletas.

Para realizar esta encuesta se han hecho 19.501 entrevistas del 12 al 28 de noviembre. Muestreo CATI. Entre ellas, 2.100 corresponden a residentes en la CAV y 600 a residentes en Navarra.