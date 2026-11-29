PPk irabaziko lituzke hauteskundeak, eta Voxekin batera gehiengo osoa lortuko luke, botoen % 48,8 eskuratuta
Sigma Dos etxeak egindako galdeketaren arabera, Alderdi Popularrak irabaziko lituzke Espainiako hauteskundeak, botoen % 32,2 lortuta. PSOEk hurbiletik jarraituko lioke, botoen % 28,8 eskuratuta. Vox hirugarren postuan egongo litzateke, botoen % 16,2 jasota, eta Fronte Zabalak botoen % 5,7 izango lituzke. EAEn, EH Bilduk irabaziko lituzte bozak, eta PSOEk Nafarroan.
PPk irabaziko lituzke Espainiako hauteskundeak, eta botoen % 32,2 lortuko lituzke, Sigma Dos etxeak egindako galdeketaren arabera. PSOEk jarraituko lioke, hurbiletik, botoen % 28,8 bilduta. Vox hirugarren indarra izango litzateke, botoen % 16,2 eskuratuta, eta Fronte Zabalak botoen % 5,7 izango lituzke.
Horren arabera, PP eta Vox gehiengo absolutuaren atarian geratuko lirateke. PPk 131 eta 136 eserleku artean lortuko lituzke, eta PSOEk, berriz, 119 eta 124 artean. Voxek 44 eta 48 artean izango lituzke, eta Fronte Zabalak, berriz, 10-11. PP-Vox batura, tarterik txikienaren arabera, gehiengo absolututik eserleku bakarrera geratuko litzateke. Tarte handienean aise gaindituko lukete Kongresuko gehiengo absolutua.
Euskadin, EH Bildu izango litzateke alderdirik bozkatuena, botoen % 29,9 eskuratuta (5-7 eserleku), eta PSOEk oso gertutik jarraituko lioke, botoen % 27 jasota (6-7 eserleku); EAJk botoen % 16,4 lortuko lituzke (2-4 eserleku). Euskadiko PPk botoen % 14,6 lortuko lituzke (2-3 eserleku). Vox, berriz, eserlekurik gabe geratuko litzateke EAEn, botoen % 3,8 jasota.
Nafarroan, PSOE litzateke indar bozkatuena (botoen % 29,7), eta UPN-PP (botoen % 28,1) eta EH Bildu (botoen % 20,2) geratuko lirateke ondoren. Voxek botoen % 9,9 eskuratuko lituzke, galdeketa horren arabera.