Beloradoko bi erlijioso behin-behinean aske utzi dituzte, artelanen salmentagatik deklaratu ondoren
Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da. Ikerketak irekita jarraitzen du, oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
Briviescako (Burgos) Instrukzioko Epaitegiak behin-behinean aske utzi ditu Beloradoko Santa Maria de Bretonera monasterioko Laura Garcia de Viedma eta Susana Varo erlijiosoak. Atxilotu ondoren deklaratu dute hango artelanak saltzea leporatuta. Leonen artelanak hartzeagatik salatutako antzinakoen merkatari bat ere aske geratu da.
Bi erlijiosoak ostegun arratsaldean atxilotu zituzten, lehena Beloradon eta bigarrena Urduñan, ustez ondare historiko gisa katalogatutako eta komentuari berari zegozkion ondasunak bidegabe jabetzeagatik .
Katalogatutako ondasunak saldu, atera eta eskualdatzearen ustezko erantzuleak dira bi erlijioso ohiak; antikuarioari, berriz, errezibitze-delitu jarraitua leporatu diote, pieza horiek eskuratzean, ez zuelako haien legezko jatorria egiaztatu.
Enrique Garcia de Viedma abokatuak esan du epaileak oraingoz ez duela "kautelazko neurririk" ezarri, baina epaitegiaren deiari erantzun beharko diote "hala dagokionean".
Bi erlijiosoek adierazi dute ez dutela "zigortzeko moduko ezer" egin, eta haien abokatuak gogorarazi du auto judizialak gertakari batzuk aipatzen dituela: ondasunen salmentak 2023an, alegia, oraindik banaketarik jazo ez zenean eta abadesa komentuko ondasunen administratzailea zenean.
Garcia de Viedma abokatuak esan du abuztuaren 8tik aurrera adinekoak lekuz aldatzearekin eta neurri horren betearazpena etetearekin lotutako "jarduera guztiak baliogabetzea" eskatu duela.
Agenteek, Beloradoko monasterioko ondare historikoarenak izan zitezkeen eta baimenik gabe lapurtu edo transmititu zitezkeen hainbat artelan katalogatu aurkitu ondoren hasi zen ikerketa.
Burgosko komentuko pieza historiko batzuk Internet bidez saldu zirela egiaztatu zuten. Hala, Madrilgo antigoaleko gauzen denda batean XVII. mendeko Paduako San Antonioren irudi bat aurkitu zuten, zenobio berekoa hura ere. Guardia Zibilak berreskuratu ditu obra horiek.
Aurkikuntza horiek direla eta, joan den ostegunean Beloradoko (Burgos) eta Urduñako (Bizkaia) monasterioak miatu zituzten. Bi erregistroetan hainbat obra atzeman zituzten, epailearen esku uzteko, eta inbentarioan sartzeko zain daude.
Gainera, Urduñan baimenik gabe lekualdatu diren Beloradoko monasterioko artelan ugari aurkitu dira, eta ikerketak irekita jarraitzen du oraindik topatu ez dituzten beste ondare-pieza batzuk berreskuratzeko helburuarekin.
