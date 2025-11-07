Erakusketa
"Lurrak ez du jaberik izango" Marwa Arsaniosen erakusketa ireki du Artiumek

"LURRAK EZ DU JABERIK IZANGO" MARWA ARSANIOSen erakusketa Artium museoan
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Euskal Herriko Arte Garaikidearen Museoak, Artium Museoak, Marwa Arsanios. Lurrak ez du jaberik izango erakusketa paratu du A1 aretoan, eta 2026ko apirilaren 12ra arte izango du ikusgai. 

