Loiolako koartelak husteko epeak agortu ez ditzaten eskatuko dio alkateak Defentsa Ministerioari

18:00 - 20:00
Jon Isausti, asteazken honetan, Radio Euskadin.
Koartelen ingurua diseinatu eta erabilerak zehazteko ideia-lehiaketa egingo dela iragarri du, gainera, Jon Insausti Donostiako alkateak. Bestalde, hiriko segurtasunaren arloan "aurrerapausoa" izango da, alkatearen esanetan, Ertzaintza eta Udaltzaingoa bilduko dituen Egiako komisaria bateratua martxan jartzea.  

18:00 - 20:00
Ollo kontseilariak ukatu egin du Nafarroako Gobernuak Bernedoko, Abaigarko eta Goñiko udalekuak finantzatu izana

Ana Ollo Nafarroako Gobernuko Memoria eta Bizikidetza, Kanpo Ekintza eta Euskara kontseilariak agerraldia egin du Parlamentuko batzorde batean, Voxek eskatuta. Ollok hitzaldi laburra egin du, eta adierazi duenez, "azken bost urteetan ez departamentuak ez Euskarabideak ez diote zuzeneko finantzaketarik eman" udalekuak antolatzen dituen elkarteari, eta "ez dio inolako dirulaguntzarik ordaindu Sakanako Mankomunitateari".

Donostiako Udalak Alde Zaharreko eta erdialdeko ekitaldiak mugatuko ditu saturazioa geldiarazteko

Jon Insausti Donostiako alkateak azaldu duenez, lehentasuna "donostiarren bizi-kalkitatea bermatzea" da, baita "hiriak eskaintzeko duen guztiaz gozatu nahi dutenen eta atsedena eta eguneroko lanak ahalik eta nahasmendu txikienarekin egin behar dituztenen arteko bizikidetza egokia bermatzea" ere. Deszentralizazioa bilatuko da, baina baina zenbait ekitaldi "mugiezinak" direla zehaztu du, oso errotuta daudelako eta auzo horien nortasunaren parte direlako.

