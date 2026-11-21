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Kanpaina larunbatera iritsi da: hauek dira azaroaren 21erako ekitaldi nagusiak
Kanpainak aurrera jarraitzen du, asteburuko mitinekin.
Kanpainak bederatzi egun beteko ditu gaur
Mitinak Bilbon, Gasteizen, Donostian, Barakaldon, Bernedon eta Eibarren izango dira
10:40
Egun on! Hauek dira azaroaren 21erako aurreikusitako ekitaldi politikoak
- PSE-EE: Gasteiz (12:00) / Barakaldo (18:00)
- EAJ: Bernedo (11:00) / Eibar (18:30)
- EH BILDU: Gasteiz (12;00)
- PP: Gasteiz (11:30) / Donostia (17:00)
- Fronte Zabala: Bilbo (11:30)