El Ayuntamiento de Bilbao aprueba el estudio para modernizar la planta de residuos Arraiz-Artigas

El Ayuntamiento de Bilbao ha aprobado de manera definitiva Estudio de Detalle de la Zona Z-1 'Instalaciones existentes del Plan Especial del Área de Ordenación Remitida del Ámbito SNU.06 Arraiz-Artigas', que permitirá poner en marcha la planta de biometanización para producir gas renovable a partir de residuo orgánico prevista en esta zona.

El pleno del Consistorio se ha reunido este martes en una sesión extraordinaria para someter a aprobación definitiva esta medida urbanística, que ha salido adelante con los votos a favor de los dos grupos que integran el Gobierno local, PNV y PSE-EE, mientras que EH Bildu ha votado en contra y PP y Elkarrekin se han abstenido.

Desde los grupos de la oposición, el concejal de EH Bildu Karlos Renedo ha considerado que "el promotor ha buscado un atajo" en el estudio de detalle, una herramienta que "acorta muchísimo los tiempos" y "no hace falta una valoración de impacto ambiental", por lo que "no se puede usar siempre".

Según ha explicado, "uno de los límites es el cambio de uso" y, en este caso, el Plan Especial de Artigas especifica que el uso de valorización energética "se tiene que hacer en la parte de Arraiz, en la planta que ya existe, con un límite de 22.500 m2 y que no se puede superar, que ya está agotado".

Por ello, a su entender, "lo que procede, en este caso, es hacer una modificación del Plan Especial y más cuando vamos a instalar una planta de biogás en una superficie de 8.500 m2", y también se debe hacer un estudio de impacto ambiental.

"Nos va a llevar más tiempo, pero es mucho más garantista y es mucho más seguro, porque, si no, cuando vayamos a la licencia de obra, nos vamos a dar cuenta de que este uso en esa parcela ahora mismo no es posible, es posible el uso que ya tiene esa parcela, que no es el de una planta de biogás", ha insistido.