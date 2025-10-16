Banca
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El BBVA fracasa en su opa al Sabadell y no obtiene ni el 26 % del capital

La oferta, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.
MADRID, 08/10/2025.- Sucursal del banco BBVA (i) y del Sabadell (d) en Madrid, este miércoles. La opa del BBVA sobre el Sabadell, cuyo plazo de aceptación finaliza este viernes, ya tiene algunos ganadores: los bancos de inversión, asesores y abogados contratados para el proceso, y las agencias que se han hecho cargo de las millonarias campañas de publicidad que han jalonado el proceso. Una opa que ha durado 17 meses desde que se inició, y que podría extenderse aún más si el BBVA no consigue el 50 % y se aventura a lanzar una segunda, es una importante fuente de ingresos para las firmas que intervienen, así como para la proyección de su imagen. EFE/ Javier Lizon
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: BBVAk porrot egin dio Sabadelli, eta ez du kapitalaren % 26 ere lortu
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26 % del capital de la entidad, con lo que pone punto final a su intento de hacerse con el control de la entidad catalana, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control del banco catalán.

De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto. 

Bbva Economía

Más noticias sobre economía

Cargar más