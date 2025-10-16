El BBVA fracasa en su opa al Sabadell y no obtiene ni el 26 % del capital
El BBVA ha fracasado en su opa sobre el Banco Sabadell y no ha obtenido ni el 26 % del capital de la entidad, con lo que pone punto final a su intento de hacerse con el control de la entidad catalana, según ha confirmado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El BBVA ha conseguido el respaldo del 25,47 % del capital del Banco Sabadell, muy lejos de su objetivo inicial de lograr al menos el 50 %, lo que le hubiese dado el control del banco catalán.
De este modo, la oferta del BBVA, que pasaba por entregar una acción nueva del banco por 4,8376 acciones del Sabadell, queda sin efecto.
