BBVAk ez du Sabadellen kapitalaren % 26a lortu, eta amaitutzat eman du bankua erosteko eskaintza publikoa

Sabadellen 4,8376 akzioren truke bankuaren akzio berri bat entregatu behar zuen eskaintza indarrik gabe geratu da.

Argazkia: EFE
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

BBVAk porrot egin du Banco Sabadell erosteko eskaintza publikoan. Izan ere, ez du entitatearen kapitalaren % 26 ere lortu; horrenbestez, Kataluniako entitatea kontrolatzeko ahaleginari amaiera eman dio, Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalak (CNMV) baieztatu duenez.

BBVAk Sabadell bankuaren kapitalaren % 25,47ren babesa lortu du, gutxienez % 50 lortzeko hasierako helburutik oso urrun.

Horrela, BBVAren eskaintza, Sabadellen 4,8376 akziotan bankuaren akzio berri bat entregatzea aurreikusten zuena, indargabetuta geratu da.

