¿Qué países reconocen a Palestina como estado independiente?
La lista ya supera los 150 países, entre los que ya hay también potencias económicas occidentales, como las recientemente adheridas Canadá, Francia y Reino Unido.
Tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido y Francia, entre otros, ya son más de 150 (de 193) los países miembros de la ONU que reconocen al Estado palestino. Además, la lista cuenta ya con países que son potencias económicas occidentales.
Lista completa:
Afganistán
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Argentina
Armenia
Australia
Azerbayán
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Bielorrusia
Bélgica
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia y Herzegovina
Botswana
Brasil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Camboya
Camerún
Canadá
Cabo Verde
República de África Central
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo
Costa Rica
Costa de Marfil
Croacia
Cuba
Chipre
República Checa
Djibouti
Dominica
República Dominicana
Ecuador
Egipto
El Salvador
Guinea Ecuatorial
Eritrea
Eswatini
Etiopia
Fidji
Gabón
Gambia
Ghana
Granada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
Islandia
India
Indonesia
Irán
Irak
Irlanda
Jamaica
Jordania
Kazajistán
Kenia
Kosovo
Kuwait
Kirgizistán
Laos
Líbano
Lesotho
Liberia
Libia
Luxemburgo
Madagascar
Malawi
Malasia
Maldivas
Mali
Malta
Mauritania
Mauricio
México
Moldavia
Mongolia
Montenegro
Marruecos
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Corea del Norte
Macedonia del Norte
Noruega
Omán
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Rumania
Rusia
Rwanda
San Cristobal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
San Marino
Arabia Saudí
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Islas Salomón
Sudáfrica
Sudán del Sur
España
Sri Lanka
Sudán
Surinam
Suecia
Suiza
Siria
Tajikistán
Tanzania
Tailandia
Togo
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Turkmenistán
Uganda
Ucrania
Emiratos Árabes Unidos
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
