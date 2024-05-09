¿Qué países reconocen a Palestina como estado independiente?

Tras el reconocimiento del Estado palestino por parte de Reino Unido y Francia, entre otros, ya son más de 150 (de 193) los países miembros de la ONU que reconocen al Estado palestino. Además, la lista cuenta ya con países que son potencias económicas occidentales.

Lista completa:



Afganistán

Albania

Algeria

Andorra

Angola

Antigua y Barbuda

Argentina

Armenia

Australia

Azerbayán

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Barbados

Bielorrusia

Bélgica

Belize

Benin

Bhutan

Bolivia

Bosnia y Herzegovina

Botswana

Brasil

Brunei

Bulgaria

Burkina Faso

Burundi

Camboya

Camerún

Canadá

Cabo Verde

República de África Central

Chad

Chile

China

Colombia

Comoros

Congo

Costa Rica

Costa de Marfil

Croacia

Cuba

Chipre

República Checa

Djibouti

Dominica

República Dominicana

Ecuador

Egipto

El Salvador

Guinea Ecuatorial

Eritrea

Eswatini

Etiopia

Fidji

Gabón

Gambia

Ghana

Granada

Guatemala

Guinea

Guinea-Bissau

Guyana

Haití

Honduras

Hungría

Islandia

India

Indonesia

Irán

Irak

Irlanda

Jamaica

Jordania

Kazajistán

Kenia

Kosovo

Kuwait

Kirgizistán

Laos

Líbano

Lesotho

Liberia

Libia

Luxemburgo

Madagascar

Malawi

Malasia

Maldivas

Mali

Malta

Mauritania

Mauricio

México

Moldavia

Mongolia

Montenegro

Marruecos

Mozambique

Myanmar

Namibia

Nepal

Nicaragua

Nigeria

Corea del Norte

Macedonia del Norte

Noruega

Omán

Pakistán

Panamá

Paraguay

Perú

Polonia

Portugal

Qatar

Rumania

Rusia

Rwanda

San Cristobal y Nieves

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

San Marino

Arabia Saudí

Senegal

Serbia

Seychelles

Sierra Leona

Singapur

Eslovaquia

Eslovenia

Islas Salomón

Sudáfrica

Sudán del Sur

España

Sri Lanka

Sudán

Surinam

Suecia

Suiza

Siria

Tajikistán

Tanzania

Tailandia

Togo

Trinidad y Tobago

Túnez

Turquía

Turkmenistán

Uganda

Ucrania

Emiratos Árabes Unidos

Uruguay

Uzbekistán

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Yemen

Zambia

Zimbabwe