Ofensiva sobre Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cientos de medios, entre ellos EITB, se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza

Más de 200 medios de comunicación de 50 países se suman este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

LONDON (United Kingdom), 27/08/2025.- Members of the London Freelance branch of the National Union of Journalists (NUJ) gather outside Downing Street during a vigil for journalists killed in Gaza in London, Britain, 27 August 2025. According to the International Federation of journalists (IFJ), at least 219 Palestinian journalists and media workers have been killed, several have been injured and others are missing during the conflict in Gaza since 07 October 2023. Cards are being held to remember each of those who are confirmed to have been killed and their names will be read aloud. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
Euskaraz irakurri: Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
author image

EITB

Última actualización

Más de 200 medios de comunicación de 50 países, entre ellos EITB, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.

"Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", es el mensaje propuesto por RSF a los medios que pueden publicar en diferentes versiones (en portada o 'banner' en versión digital, con pantalla en negro para televisiones y voz en off o metrónomo para las radios).

Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes al mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones. 

La iniciativa llega después de que en solo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.

RSF anima a los medios que participen a difundir el contenido en las redes sociales, proponiendo para ellos los hashtags #ProtectJournalistsInGaza y #LetReportersIntoGaza..

EITB, que se ha sumado a la iniciativa internacional de denuncia, emitirá un mensaje de apoyo en los diversos medios del ente, y al mediodía se realizarán concentraciones en las sedes de Bilbao y Miramon.  

Además de EITB, apoyarán la iniciativa RTVE; 'El País' (contenido editorial), EFE, Prensa Ibérica (contenido editorial en todas sus cabeceras); La Sexta, 'ElDiario.es', 'Público'; Agencia EFE; Revista 5W, InfoLibre y El Salto, entre otros muchos.

Entre los internacionales se encuenrtan Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Reino Unido); Mediapart (Francia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Bélgica); 'La Libre Belgique' (Bélgica); New Bloom (Taiwán); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Corea del Sur); 'Il Dubbio' (Italia); Agència Pública (Brasil); 'Le Desk' (Marruecos) y 'Semanario Brecha' (Uruguay), por mencionar algunos.

Periodismo Franja de Gaza Israel Palestina Asesinatos Manifestaciones Organizaciones no gubernamentales Internacional Sociedad

Más noticias sobre internacional

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Esta tarde parte una flotilla con comida y medicamentos desde Barcelona hacia Gaza

A las 15:00 horas partirán una veintena de embarcaciones, con representantes de al menos 44 países, entre los que habrá cuatro ciudadanos vascos, que acudirán con el objetivo de denunciar el genocidio y el bloqueo. José Manuel Albares, ha garantizado este sábado que el Gobierno de España ofrecerá "toda su protección diplomática y consular" a los ciudadanos españoles que participen en la flotilla.

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Detenidos dos hombres en Indonesia como presuntos autores de la muerte de una turista española

La Policía indonesia ha asegurado que ha detenido a dos hombres que han confesado haber planeado el asesinato de Matilde Muñoz, la española desaparecida desde hace dos meses en la isla de Lombok (Indonesia). La Policía de la comisaría de Lombok Occidental ha afirmado en un comunicado divulgado la madrugada del domingo que los sospechosos han sido detenidos por el "homicidio premeditado y robo con violencia" de Muñoz, de 72 años, y cuyo cadáver la policía de la isla dijo haber hallado este sábado.

Cargar más