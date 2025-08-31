Cientos de medios, entre ellos EITB, se suman a la acción global contra el asesinato de periodistas en Gaza
Más de 200 medios de comunicación de 50 países se suman este lunes a la movilización global impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
Más de 200 medios de comunicación de 50 países, entre ellos EITB, se suman este lunes a la movilización global, impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF), para denunciar "la masacre deliberada de periodistas en Gaza" y exigir el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja.
"Si el Ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte", es el mensaje propuesto por RSF a los medios que pueden publicar en diferentes versiones (en portada o 'banner' en versión digital, con pantalla en negro para televisiones y voz en off o metrónomo para las radios).
Además los trabajadores de los medios y sus órganos de representación están llamados a secundar un minuto de silencio este lunes al mediodía a la puerta de sus sedes o en las redacciones.
La iniciativa llega después de que en solo diez meses al menos 250 periodistas hayan sido asesinados por el ejército israelí en este enclave, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna.
RSF anima a los medios que participen a difundir el contenido en las redes sociales, proponiendo para ellos los hashtags #ProtectJournalistsInGaza y #LetReportersIntoGaza..
EITB, que se ha sumado a la iniciativa internacional de denuncia, emitirá un mensaje de apoyo en los diversos medios del ente, y al mediodía se realizarán concentraciones en las sedes de Bilbao y Miramon.
Además de EITB, apoyarán la iniciativa RTVE; 'El País' (contenido editorial), EFE, Prensa Ibérica (contenido editorial en todas sus cabeceras); La Sexta, 'ElDiario.es', 'Público'; Agencia EFE; Revista 5W, InfoLibre y El Salto, entre otros muchos.
Entre los internacionales se encuenrtan Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Reino Unido); Mediapart (Francia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Bélgica); 'La Libre Belgique' (Bélgica); New Bloom (Taiwán); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Corea del Sur); 'Il Dubbio' (Italia); Agència Pública (Brasil); 'Le Desk' (Marruecos) y 'Semanario Brecha' (Uruguay), por mencionar algunos.
