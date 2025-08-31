Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin
50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok, tartean EITBk, bat egin dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.
"Israelgo Armadak erritmo horretan kazetariak hiltzen jarraitzen badu, laster ez da bakar bat ere geratuko Gazan zuri informazioa emateko", hori da RSFk hedabideei argitaratzea proposatu dien mezua, hedabide bakoitzean egokien den eran (azalean edo 'banner' ean bertsio digitalean, pantaila beltzarekin telebistan, eta off ahotsarekin edo metronomoarekin irratietan).
Gainera, hedabideetako langileak eta beren ordezkaritza-organoak minutu bateko isilunea egitera deituak daude astelehen eguerdian egoitzetako ateetan edo erredakzioetan.
Hamar hilabetean gutxienez 250 kazetari hil ditu Israelgo armadak Gazan, historia modernoko beste edozein gerratan baino gehiago.
Ekimenarekin bate giten duten hedeabideei sare sozialetan edukia zabaltzera animatu ditu RSFk, horretarako, # ProtectJournalistsInGaza eta #LetReportersIntoGaza hashtag-ak erabiltzea proposatuz.
EITBk, nazioarteko salaketa ekimenarekin bat egin duen heinean, babes mezua igorriko du hedabide desberdinetan, eta eguerdian elkarretaratzeak egingo dira Bilboko eta Miramongo egoitzetan.
EITBk ez ezik, RTVEk, 'El País' k (eduki editoriala), EFEk, Prensa Ibericak (eduki editoriala goiburu guztietan), La Sextak, 'ElDiario.es' -ek, 'Público' -k, EFE agentziak, 5W aldizkariak, InfoLibrek eta El Saltok ere bat egingo dute, beste askoren artean.
Nazioartekoen artean daude Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Erresuma Batua); Mediapart (Frantzia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Belgika); 'La Libre Belgique' (Belgika); New Bloom (Taiwan); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Hego Korea); 'Il Dubbio' (Italia); Agencia Pública (Brasil); 'Le Desk' (Maroko) eta 'Semanario Brecha' (Uruguai), batzuk aipatzearren.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.
SCOren goi-bilera Txinan, Putinen eta Indiaren parte-hartzearekin
Errusiako presidenteak Shanghaiko Elkarlan Erakundearen goi-bileran hasiko du Txinara egingo duen lau eguneko bisita ofiziala. Hainbat urtetako liskarren eta tentsioaren ostean, Txina eta India "lagunak eta bizilagun onak" izan behar direla esan dio Xi Jinping Txinako presidenteak Narendra Modi Indiako lehen ministroari igande honetan.
Ehunka lagun joan dira Euskal Herritik Bartzelonara igande honetan Gazara abiatuko den flotillari babesa ematera
Bart gauean autobusak atera dira euskal hiriburuetatik Gazako Zerrendara janaria eta sendagaiak eramateko eta Israelen blokeoa eta genozidioa salatzeko abiatuko den flotillari babesa ematera.
Abbasek eta palestinar kargudunek NBEren Batzar Nagusian parte hartzeko debekua berriro aztertzeko eskatu dio EBk AEBri
NBEren goi bilera irailaren 9an abiatuko da New Yorken, eta eztabaida orokorra 23tik 27ra bitartean egingo da. Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri ahal dizkioten zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan
Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete. Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.