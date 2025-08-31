Gaza erasopean

Ehunka hedabidek, tartean EITBk, bat egin dute Gazako kazetarien hilketaren aurkako ekintza globalarekin

50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok bat egingo dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.

LONDON (United Kingdom), 27/08/2025.- Members of the London Freelance branch of the National Union of Journalists (NUJ) gather outside Downing Street during a vigil for journalists killed in Gaza in London, Britain, 27 August 2025. According to the International Federation of journalists (IFJ), at least 219 Palestinian journalists and media workers have been killed, several have been injured and others are missing during the conflict in Gaza since 07 October 2023. Cards are being held to remember each of those who are confirmed to have been killed and their names will be read aloud. (Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
author image

EITB

Azken eguneratzea

50 herrialdetako 200 komunikabidek baino gehiagok, tartean EITBk, bat egin dute astelehen honetan Mugarik Gabeko Erreportariek (RSF) bultzatutako mobilizazio globalarekin, "Gazako kazetarien aurka propio egindako sarraskia" salatzeko eta atzerriko prentsari Zerrendan oztoporik gabe sartzen uztea eskatzeko.

"Israelgo Armadak erritmo horretan kazetariak hiltzen jarraitzen badu, laster ez da bakar bat ere geratuko Gazan zuri informazioa emateko", hori da RSFk hedabideei argitaratzea proposatu dien mezua, hedabide bakoitzean egokien den eran (azalean edo 'banner' ean bertsio digitalean, pantaila beltzarekin telebistan, eta off ahotsarekin edo metronomoarekin irratietan).

Gainera, hedabideetako langileak eta beren ordezkaritza-organoak minutu bateko isilunea egitera deituak daude astelehen eguerdian egoitzetako ateetan edo erredakzioetan. 

Hamar hilabetean gutxienez 250 kazetari hil ditu Israelgo armadak Gazan, historia modernoko beste edozein gerratan baino gehiago.

Ekimenarekin bate giten duten hedeabideei sare sozialetan edukia zabaltzera animatu ditu RSFk, horretarako, # ProtectJournalistsInGaza eta #LetReportersIntoGaza hashtag-ak erabiltzea proposatuz.

EITBk, nazioarteko salaketa ekimenarekin bat egin duen heinean, babes mezua igorriko du hedabide desberdinetan, eta eguerdian elkarretaratzeak egingo dira Bilboko eta Miramongo egoitzetan.  

EITBk ez ezik, RTVEk, 'El País' k (eduki editoriala), EFEk, Prensa Ibericak (eduki editoriala goiburu guztietan), La Sextak, 'ElDiario.es' -ek, 'Público' -k, EFE agentziak, 5W aldizkariak, InfoLibrek eta El Saltok ere bat egingo dute, beste askoren artean.

Nazioartekoen artean daude Al Jazeera (Qatar); 'The Independent' (Erresuma Batua); Mediapart (Frantzia); 'Der Frietag' (Alemania); 'Le Soir' (Belgika); 'La Libre Belgique' (Belgika); New Bloom (Taiwan); Photon Media (Hong Kong); 'Media Today' (Hego Korea); 'Il Dubbio' (Italia); Agencia Pública (Brasil); 'Le Desk' (Maroko) eta 'Semanario Brecha' (Uruguai), batzuk aipatzearren.

Kazetaritza Gazako Zerrenda Israel Palestina Erailketak Manifestazioak Gobernuz Kanpoko Erakundeak Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
