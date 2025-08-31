El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha anunciado que el Ejército israelí ha matado a Abú Obaida, el portavoz de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, el brazo armado de Hamás, en el ataque ejecutado el sábado en un barrio de la ciudad de Gaza.



"El portavoz terrorista de Hamás, Abú Obaida, fue eliminado en Gaza y enviado a encontrarse con todos los miembros frustrados del eje del mal de Irán, Gaza, Líbano y Yemen en el fondo del infierno", ha anunciado Katz en su cuenta de la red social X.



El titular de Defensa también ha felicitado en su mensaje al Ejército israelí y al Shin Bet -la agencia de inteligencia interior de Israel- "por la ejecución perfecta" del bombardeo que tuvo lugar contra el barrio de Al Rimal, en la ciudad de Gaza.

La confirmación de Katz llega después de que horas antes el propio primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmara al comienzo de la reunión de su gabinete que el objetivo del ataque en Gaza había sido, en efecto, Obaida.

Ni las brigadas ni el movimiento Hamás se han pronunciado sobre esta declaración. Sin embargo, Hamás ha confirmado este domingo la muerte de Mohammed Sinwar, quien fuera lider de Hamás desde la muerte de su hermano Yahya Sinwar el pasado 17 de octubre. La confirmación llega más de tres meses después de que Israel declarara que murió en un ataque aéreo.

Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Obaida, el portavoz de las Brigadas de Al Qasam realizó numerosos vídeos en los que informaba sobre la postura del grupo palestino en relación a las negociaciones o el destino de los rehenes.



En julio de 2024, Israel asesinó también al líder político y la cara más moderada de Hamás, Ismail Haniyeh, en una explosión en el edificio en Teherán en el que se alojaba.



Además, el pasado 17 de octubre, confirmó que había matado al máximo líder de Hamás, Yahya Sinwar, considerado el cerebro de los ataques de 2023 y el hombre más buscado por Israel en la Franja.