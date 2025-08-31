Gaza erasopean

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean

Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.

(Foto de ARCHIVO) April 5, 2024, Beirut, Beirut, Lebanon: A Palestinian refugee woman walks past a mural that shows both spokesmen of Hamas al-Qassam Brigade and Islamic Jihad in Gaza, ABU OBAIDA and ABU HAMZA, during a ceremony to mark Al-Quds International Day in the refugee camp of Burj al-Barjneh in Beirut that comes the last Friday of the holy month of Ramadan. The event was initiated in 1979 in Iran, shortly after the Islamic Revolution. Europa Press/Contacto/Marwan Naamani 05/4/2024

Murala Beiruten, Abu Hamza eta Abu Obaidaren irudiarekin. Argazkia: Europa Press.

 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak iragarri duenez, Israelgo Armadak Abu Obaida, Ezzeldin al Qassam Brigadetako bozeramailea hil du, Hamasen beso armatuko burua, larunbatean Gazako auzo batean egindako erasoan.

"Abu Obaida Hamaseko bozeramaile terrorista desagerrarazi dute Gazan, eta Iran, Gaza, Libano eta Yemengo gaizkiaren ardatzeko kide frustratu guztiekin infernuan biltzera bidali dute", iragarri du Katzek X sare sozialean.

Defentsa ministroak Israelgo Armada eta Shin Bet -Israelgo barne inteligentzia agentzia- ere zoriondu ditu, Gazako Al Rimal auzoko bonbardaketaren "exekuzio perfektuagatik".

Ordu batzuk lehenago, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere kabinetearen bileraren hasieran baieztatu zuen Gazako erasoaren helburua Obaida izan zela.

Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin. Hala ere, Hamasek igande honetan baieztatu duenez, Mohammed Sinwar Hamaseko buruzagia hilik dago. Urriaren 17an Yahya Sinwar bere anaia hil zutenetik zen Mohammed taldeko buru. Baieztapena Israelek aire eraso batean hil zela adierazi eta hiru hilabetera iritsi da.

2023ko urriaren 7an Hamasen egindako erasoen ondotik Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, Obaidak, Al Qasamgo Brigadetako bozeramaileak, bideo ugari egin zituen, talde palestinarrak bahituen inguruko negoziazioen edo egoeraren aurrean taldeak duen jarreraren berri emateko. 

2024ko uztailean, Israelek Ismail Haniyeh hil zuen Teheranen, Hamaseko buruzagi politikoa eta alderdiaren aurpegirik moderatuena.

Joan den urriaren 17an, Yahya Sinwar Hamaseko buruzagi nagusia hil zuela baieztatu zuen Israelek, 2023ko erasoen burutzat jotzen dena eta Israelek Zerrendan gehien bilatzen duen gizona.

Gazako Zerrenda Palestina Hamas Israel Munduko albisteak

Nazioarteari buruzko albiste gehiago

BARCELONA, 31/08/2025.- Uno de los barcos de la flotilla llega al puerto este domingo en Barcelona. La flotilla Global Sumud sale este domingo desde Barcelona y con destino a Gaza, en una acción solidaria con el pueblo palestino en la que participan entidades de 44 países. EFE/ Toni Albir
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla

15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei. 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan

Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete.  Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Gehiago kargatu