Israelek ziurtatu du Abu Obaida, Hamasen beso armatuaren bozeramailea, hil duela larunbat honetan Gazan izandako eraso batean
Armada eta inteligentzia zerbitzuak zoriondu ondoren, Katzek Gaza hiriko okupazioarekin jarraitzeko eskatu die. Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin.
Israel Katz Israelgo Defentsa ministroak iragarri duenez, Israelgo Armadak Abu Obaida, Ezzeldin al Qassam Brigadetako bozeramailea hil du, Hamasen beso armatuko burua, larunbatean Gazako auzo batean egindako erasoan.
"Abu Obaida Hamaseko bozeramaile terrorista desagerrarazi dute Gazan, eta Iran, Gaza, Libano eta Yemengo gaizkiaren ardatzeko kide frustratu guztiekin infernuan biltzera bidali dute", iragarri du Katzek X sare sozialean.
Defentsa ministroak Israelgo Armada eta Shin Bet -Israelgo barne inteligentzia agentzia- ere zoriondu ditu, Gazako Al Rimal auzoko bonbardaketaren "exekuzio perfektuagatik".
Ordu batzuk lehenago, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere kabinetearen bileraren hasieran baieztatu zuen Gazako erasoaren helburua Obaida izan zela.
Brigadek eta Hamas mugimenduak ez dute balizko erailketa horri buruzko adierazpenik egin. Hala ere, Hamasek igande honetan baieztatu duenez, Mohammed Sinwar Hamaseko buruzagia hilik dago. Urriaren 17an Yahya Sinwar bere anaia hil zutenetik zen Mohammed taldeko buru. Baieztapena Israelek aire eraso batean hil zela adierazi eta hiru hilabetera iritsi da.
2023ko urriaren 7an Hamasen egindako erasoen ondotik Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, Obaidak, Al Qasamgo Brigadetako bozeramaileak, bideo ugari egin zituen, talde palestinarrak bahituen inguruko negoziazioen edo egoeraren aurrean taldeak duen jarreraren berri emateko.
2024ko uztailean, Israelek Ismail Haniyeh hil zuen Teheranen, Hamaseko buruzagi politikoa eta alderdiaren aurpegirik moderatuena.
Joan den urriaren 17an, Yahya Sinwar Hamaseko buruzagi nagusia hil zuela baieztatu zuen Israelek, 2023ko erasoen burutzat jotzen dena eta Israelek Zerrendan gehien bilatzen duen gizona.
Ukrainako Odesa hiriari eraso dio Errusiak, eta 29.000 etxebizitza argindarrik gabe utzi ditu
Halaber, gutxienez hiru zibil hil eta sei zauritu ditu azken 24 orduetan Donetsk eskualdearen aurka egindako erasoetan.
Global Sumud Flotilla Gazara bidean da jada, 22 ontzi eta 300 pertsona baino gehiagorekin
15:30ean abiatu da Bartzelonako portutik, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, Gazako genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. 5.000 pertsona inguru elkartu dira Bartzelonako portuan, flotillari babesa eman eta agurtzeko.
Arratsaldean abiatuko da Bartzelonatik Gazara janaria eta sendagaiak eramango dituen flotilla
15:00etan aterako dira hogei ontzi inguru, gutxienez 44 herrialdetako ordezkariekin, lau euskal herritar tartean, genozidioa eta blokeoa salatzeko helburuarekin. Albares ministroak ziurtatu duenez, Espainiako Gobernuak "babes diplomatiko eta kontsular osoa" eskainiko die Bartzelonatik Gazara abiatuko den ontzidi humanitarioan parte hartzen duten Espainiako herritarrei.
Israelek 100 gazatar baino gehiago hil ditu larunbatetik, eta Gaza hiria suntsitzen jarraitzen du
2023ko urriaren 7an Hamasek egindako erasoari erantzunez Israelek Gazan erasoaldia hasi zuenetik, 63.000 pertsona hil eta 159.000 baino gehiago zauritu ditu.
SCOren goi-bilera Txinan, Putinen eta Indiaren parte-hartzearekin
Errusiako presidenteak Shanghaiko Elkarlan Erakundearen goi-bileran hasiko du Txinara egingo duen lau eguneko bisita ofiziala. Hainbat urtetako liskarren eta tentsioaren ostean, Txina eta India "lagunak eta bizilagun onak" izan behar direla esan dio Xi Jinping Txinako presidenteak Narendra Modi Indiako lehen ministroari igande honetan.
Ehunka lagun joan dira Euskal Herritik Bartzelonara igande honetan Gazara abiatuko den flotillari babesa ematera
Bart gauean autobusak atera dira euskal hiriburuetatik Gazako Zerrendara janaria eta sendagaiak eramateko eta Israelen blokeoa eta genozidioa salatzeko abiatuko den flotillari babesa ematera.
Abbasek eta palestinar kargudunek NBEren Batzar Nagusian parte hartzeko debekua berriro aztertzeko eskatu dio EBk AEBri
NBEren goi bilera irailaren 9an abiatuko da New Yorken, eta eztabaida orokorra 23tik 27ra bitartean egingo da. Bestalde, Kaja Kallas Europako Batasuneko Kanpo Politikako buruak onartu du Israeli jarri ahal dizkioten zigorren inguruan EBko kideen artean ikusten den zatiketak sinesgarritasun galera eragin duela Europako herritarren aurrean.
Bi gizon atxilotu dituzte Indonesian, Espainiako emakume bat hil dutelakoan
Indonesian, uztailaren biaz geroztik desagertuta zegoen 72 urteko emakume espainiar bat hilda aurkitu zuen gaur bertako poliziak. Matilde Muñoz, jatorri galiziarra zuen emakumea, Lombok uhartean desagertu zen, eta hango hondartza batean aurkitu zuten gaur beren gorpua. Heriotzarekin lotuta bi pertsona atxilotu ditu poliziak, eta lapurreta eta hilketa leporatu dizkiete. Indonesiako Poliziak ziurtatu duenez, espainiarraren hilketa planifikatu zuten aitortu dituzten bi atxilotuek. Senggigi herrian bizi diren 34 eta 30 urteko bi gizon dira. Kontakizunaren arabera, Balitik gertu dagoen herri bateko hotel batean zegoen emakumea, lapurreta egin asmoz leihotik bere gelara sartu zirenean.
Palestinaren aldeko manifestazio jendetsua egin dute Veneziako Mostran
"Palestina libre" oihukatuz, Veneziako Mostraren inguruko kaleak hartu dituzte milaka lagunek arratsaldean. Palestinako banderak eta koloreak nonahi, eta genozidioa gelditzea eskatzeko pankarta ugari zeramatzatela, Israelek Gazan duen jokabidea salatzeko manifestazio jendetsua egin dute.