Los Macron presentarán pruebas científicas para demostrar que Brigitte es mujer
El presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa, Brigitte Macron, presentarán pruebas fotográficas y científicas en un tribunal de Estados Unidos para demostrar que ella es mujer.
Según explica a la BBC su abogado, Tom Clare, la medida forma parte de la demanda por difamación que la pareja interpuso contra la comentarista conservadora Candace Owens, quien ha difundido en redes sociales la idea de que Brigitte nació varón.
Clare asegura que las acusaciones resultaron “increíblemente perturbadoras” para Brigitte y suponen una “distracción” para el presidente francés.
El abogado adelanta que se aportará testimonio pericial y documentación gráfica, incluidas fotografías de Brigitte embarazada, para refutar de manera concluyente las afirmaciones. “Es un proceso muy público y difícil, pero ella está firmemente decidida a hacerlo para aclarar las cosas”, subraya Clare.
Owens, con millones de seguidores en redes sociales, ha insistido en sostener sus acusaciones pese a la ofensiva legal de la pareja presidencial francesa.
