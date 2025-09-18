Macrontarrek froga zientifikoak aurkeztuko dituzte Brigitte emakumea dela frogatzeko
Emmanuel Macron Frantziako presidenteak eta haren emazte Brigitte Macronek argazki eta zientzia frogak aurkeztuko dituzte Estatu Batuetako auzitegi batean, emakumea dela frogatzeko. Tom Clare abokatuak BBCri azaldu dionez, Candace Owens komentarista kontserbadorearen aurka bikoteak jarri zuen difamazio salaketaren parte da neurria.
Clarek esan du akusazioak "izugarri aztoragarriak" izan direla Brigitterentzat eta "distrazioa" direla Frantziako presidentearentzat.
Abokatuak aurreratu duenez, adituen lekukotza eta dokumentazio grafikoa, haurdun dagoen Brigitteren argazkiak barne, aurkeztuko dituzte, baieztapenak modu eztabaidaezinean ezeztatzeko. "Oso prozesu publikoa eta zaila da, baina erabakia irmoa da gauzak argitzeko", azpimarratu du Clarek.
Owensek milioika jarraitzaile ditu sare sozialetan, eta bere akusazioei eutsi die, nahiz eta Frantziako presidentearen bikotekideak legez eraso egin.
Nazioarteari buruzko albiste gehiago
Greba eta manifestazio eguna Frantzian, aurrekontu-doikuntza bertan behera uzteko eskatuz
Dozenaka pertsona atxilotu dituzte goizeko lehen zatian Frantzian, blokeo saiakeretan parte hartzeagatik.
ABCk bertan behera utzi du Jimmy Kimmelen telebista saioa Charlie Kirki buruz egindako iruzkinengatik
Pasa den asteleheneko saioan, Jimmy Kimmel umoregileak Donald Trump presidentearen bueltako jarraitzaileei leporatu zien Charlie Kirk ekintzaile ultrakontsebardorearen hilketarekin etekin politikoa atera nahi izatea.
Trumpen bisita Erresuma Batura: harrera ikusgarria Windsorren eta herritarren prostestak kalean
Donald Trump AEBko presidenteak bigarren bisita ofiziala hasi du, gaur, Erresuma Batuan. Carlos III .a erregeak gala handiko harrera egin dio Windsor gaztelua, eta, adi berean, milaka pertsona kalera atera dira, AEBko presidenteak ezarritako politiken aurka protesta egiteko.
Bruselak Israeli muga-zergak ezartzea eta funtsak etetea proposatu du, ez ordea merkataritza haustea
Zigorrak proposatu dizkie Bezalel Smotrich eta Itamar Ben Gvir ministroei, kolono bortitzei eta Hamaseko hamar bat buruzagiri.
Israelgo Armadak bigarren errepide bat zabaldu du 48 orduz, gazatarrak hegoaldera bultzatzeko asmoz
Gaza hirian bakarrik gutxienez 150 helbururi eraso egin die Israelgo Armadak, lurreko erasoaldiaren lehen bi egunetan. Halaber, Gazako hiriburuan telefono eta interneterako konexioa eten dute, azken erasoen ondorioz.
Lau pertsona atxilotu dituzte Windsor gazteluan Trumpen eta Epsteinen argazkiak proiektatzea leporatuta
Carlos III .ak harrera egingo dio gaur AEBko presidenteari gazteluan, Erresuma Batura egingo duen bigarren estatu-bisitan.
Gaza hiriaren kontrako lurreko erasoaldiak milaka palestinar hegoaldera mugitzera behartu ditu
Israelgo Armadaren bozeramaileak hegoaldera mugitzeko deia egin die Gaza hiriko biztanleei, hiriburua "borroka eremua arriskutsua" dela argudiatuta. Ildo horretan, bizilagunen % 40 hiritik atera dela gaineratu du. Hala ere, zenbait iturriren arabera, 500.000 gazatar gelditzen dira oraindik Gaza hirian.
Utahko Fiskaltzak heriotza zigorra eskatuko du Tyler Robinsonentzat, Charlie Kirk hiltzeagatik
Robinsoni hainbat kargu leporatu dizkiote formalki, hilketa larriagotua tartean. Hainbat karguri egin beharko die aurre: justizia oztopatzea eta suzko arma tirokatuta delitu larria egitea (gorputzeko lesio larriak eragin zituen), lekukoak manipulatzea eta adingabe baten aurrean indarkeriazko delitu bat egitea.
Albiste izango dira: Lurreko operazioa Gazan, eskumenen inguruko bilera eta Trump Erresuma Batuan
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.