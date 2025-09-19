Israel asegura que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva contra la ciudad de Gaza
El Ejército de Israel ha advertido este viernes de que usará "una fuerza sin precedentes" en su ofensiva a gran escala para intentar capturar la ciudad de Gaza y ha vuelto a pedir a la población que abandone el lugar, en medio de la intensificación de los ataques contra esta localidad, situada en el norte de la Franja de Gaza.
"Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) van a seguir operando con una fuerza sin precedentes contra Hamás y el resto de organizaciones terroristas", ha dicho el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adrai, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X, en el que anuncia además el cierre de una de las posibles vías de evacuación hacia el sur.
Así, ha afirmado que "a partir de este momento la carretera Saladino está cerrada para viajar hacia el sur", por lo que "solo es posible desplazarse hacia el sur por la calle Rashid". "Por su propia seguridad, aprovechen la oportunidad y únanse a los cientos de miles de residentes de la ciudad que se han trasladado al sur, a la zona humanitaria. No permitan que Hamás los utilice como escudos humanos", ha zanjado.
Hamás destacó el martes que el inicio de la citada ofensiva terrestre a gran escala contra la ciudad de Gaza por parte de Israel supone "un nuevo capítulo en la guerra genocida y la limpieza étnica sistemática" contra la población en la Franja de Gaza que "ahondan la catástrofe humanitaria" en el enclave palestino.
La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65 100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.
El Ejército de Israel ha atacado al menos 150 objetivos (que pueden incluir tanto infraestructuras como personas) en la ciudad de Gaza, según han asegurado las Fuerzas Armadas. La ciudad de Gaza ha perdido la conexión tanto a internet como telefónica este miércoles tras verse afectada la red por estos últimos ataques.