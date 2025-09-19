Genozidioa Gazan
Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian

15 September 2025, Palestinian Territories, Gaza: People gather outside a building damaged in an Israeli airstrike west of Gaza City. Photo: Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Press/dpa Hasan Alzaanin/TASS via ZUMA Pre / DPA 15/9/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Argazkia: Europa Press
EITB

Azken eguneratzea

Israelgo Armadak ostiral honetan ohartarazi duenez, "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiria harrapatzen saiatzeko egingo duen erasoaldian. Horregatik, bertatik alde egiteko eskatu die berriro herritarrei, erasoak areagotzen ari diren honetan.

"Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) Hamasen eta gainerako erakunde terroristen aurka lan egiten jarraituko dute, aurrekaririk ez duen indarrarekin", adierazi du Avichai Adrai Israelgo Armadako bozeramaileak X sare sozialean argitaratutako mezu batean.

Hala, "une honetatik aurrera Saladino errepidea itxita egongo da hegoalderantz bidaiatzeko", eta, beraz, "Rashidetik soilik egongo da zabalik bidea". "Zuen segurtasunagatik, aprobetxatu aukera, eta batu zaitezte hegoaldera joan diren hiriko ehunka mila biztanleekin. Ez utzi Hamasi giza ezkutu gisa erabil zaitzatela ", esan du.

Hamasek asteartean nabarmendu zuenez, Israelek Gaza hiriaren aurka egindako erasoaldia "beste kapitulu bat gerra honetan eta garbiketa etniko sistematikoan", "hondamendi humanitarioa sakontzen" ari baitira.

2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.

