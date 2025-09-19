Israelek "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiriaren aurkako erasoaldian
2023ko urriaren 7az geroztik, 65.100 palestinar baino gehiago hil ditu Israelek Gazako Zerrendan burututako erasoaldietan, agintari gazatarren arabera.
Israelgo Armadak ostiral honetan ohartarazi duenez, "aurrekaririk gabeko indarra" erabiliko du Gaza hiria harrapatzen saiatzeko egingo duen erasoaldian. Horregatik, bertatik alde egiteko eskatu die berriro herritarrei, erasoak areagotzen ari diren honetan.
"Israelgo Defentsa Indarrek (FDI) Hamasen eta gainerako erakunde terroristen aurka lan egiten jarraituko dute, aurrekaririk ez duen indarrarekin", adierazi du Avichai Adrai Israelgo Armadako bozeramaileak X sare sozialean argitaratutako mezu batean.
Hala, "une honetatik aurrera Saladino errepidea itxita egongo da hegoalderantz bidaiatzeko", eta, beraz, "Rashidetik soilik egongo da zabalik bidea". "Zuen segurtasunagatik, aprobetxatu aukera, eta batu zaitezte hegoaldera joan diren hiriko ehunka mila biztanleekin. Ez utzi Hamasi giza ezkutu gisa erabil zaitzatela ", esan du.
Hamasek asteartean nabarmendu zuenez, Israelek Gaza hiriaren aurka egindako erasoaldia "beste kapitulu bat gerra honetan eta garbiketa etniko sistematikoan", "hondamendi humanitarioa sakontzen" ari baitira.
Israelgo Armadak bigarren errepide bat zabaldu du 48 orduz, gazatarrak hegoaldera bultzatzeko asmoz
Gaza hirian bakarrik gutxienez 150 helbururi eraso egin die Israelgo Armadak, lurreko erasoaldiaren lehen bi egunetan. Halaber, Gazako hiriburuan telefono eta interneterako konexioa eten dute, azken erasoen ondorioz.