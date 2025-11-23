Hamás denuncia cientos de violaciones del alto el fuego por parte de Israel, y pide a mediadores internacionales que intervengan

El movimiento islamista palestino Hamás ha avisado de que el alto el fuego en Gaza corre serio peligro de resquebrajarse ante los ataques israelíes que han dejado al menos 24 muertos en las últimas horas y ha enviado una delegación de alto nivel a El Cairo para discutir la situación con los mediadores internacionales.



El Ejército de Israel confirmó en redes sociales este sábado una serie de bombardeos contra altos responsables de Hamás en respuesta a incursiones y actividad en las inmediaciones o más allá de la "Línea Amarilla" que marca las posiciones actuales del Ejército en la Franja de Gaza. El más grave ocurrió en el oeste de la ciudad de Gaza cuando un proyectil israelí alcanzó un vehículo cuya explosión acabó costando las vidas de cinco personas en el barrio de Al Rimal.



Israel, por contra, esgrimió que se trataba de una operación contra un individuo identificado como Alaa Hadidi, un alto cargo del ala de suministros y manufactura de armas de las milicias de Hamás, que no se han pronunciado sobre este ataque.



En este contexto, Hamás ha publicado un comunicado en el que denuncia "violaciones sistemáticas sionistas del acuerdo de alto el fuego" pactado el 10 de octubre y que, desde entonces, "han resultado en el martirio de cientos de personas debido a redadas y asesinatos continuos bajo pretextos inventados, y también han llevado a cambios en las líneas de retirada en violación de los mapas acordados".

En su comparecencia semanal ante su consejo de ministros, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha defendido los ataques de sus militares y acusado por contra a las milicias de Hamás de haber roto el cese de hostilidades con sus incursiones. "Desde el alto el fuego, Hamás no ha dejado de violarlo, y estamos actuando en consecuencia. Ha habido varios intentos de penetrar nuestro territorio más allá de la Línea Amarilla e intentar dañar a nuestros soldados", ha explicado el primer ministro.