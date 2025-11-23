Israelek su-etena behin eta berriz urratzen duela salatu du Hamasek, eta nazioarteko bitartekariei esku hartzeko eskatu die
Mugimendu palestinarraren ordezkaritza bat Kairora heldu da Israelen erasoen gorakadaz hitz egiteko. Bestalde, Israelek iragarri du Alaa Al-Hadidi Hamaseko komandantea hil duela Zerrendan.
Hamas mugimendu islamista palestinarrak ohartarazi du Gazako su-etena hausteko arrisku handia dagoela azken orduetan gutxienez 24 hildako utzi dituzten Israelen erasoen ondorioz, eta goi-mailako ordezkaritza bat bidali du Kairora, nazioarteko bitartekariekin egoera aztertzeko.
Israelgo Armadak Hamaseko goi-arduradunen aurkako bonbardaketak baieztatu ditu sare sozialetan larunbat honetan, eta argudiatu du Gazako Zerrendan Armadaren egungo posizioak markatzen dituen "lerro horia"ren inguruan edo haratago egindako erasoei eta jarduerei erantzuteko izan direla. Eraso larriena Gazako mendebaldean gertatu zen. Israelen eraso batean bost pertsona hil zituzten Rimal auzoan.
Israelek, aldiz, Alaa Hadidi Hamaseko milizien hornikuntza eta arma manufakturako komandantearen aurka egindako erasoa izan zela adierazi du.
Testuinguru horretan, Hamasek ohar bat argitaratu du urriaren 10ean hitzartutako "su-eten akordioaren urraketa sistematiko sionistak" salatzeko. Horren arabera, ehunka lagun hil ditu Israelek "asmaturiko aitzakiapean egindako sarekaden eta hilketen ondorioz".
Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak bere ministroen kontseiluaren aurrean astero egiten duen agerraldian, bere militarren erasoak defendatu ditu, eta erasoaldien etena hautsi izana leporatu die Hamaseko miliziei. "Su-etenaz geroztik, Hamasek urratu egin du, eta horren arabera jokatzen ari gara", esan du lehen ministroak.
