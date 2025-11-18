NBEko Segurtasun Kontseiluak Trumpen Gazako "bake plana" onartu du, nazioarteko indar baten hedapena barne
Hamasek errefusatu egin du ebazpenean aurreikusitako nazioarteko indarra, ohartarazi du nazioarteko misioa ez dela neutrala, palestinarren subiranotasuna urratzen duela eta erresistentzia "eskubide legitimoa" dela. Guterresek dio Gazari buruzko ebazpenak su-etena finkatu behar duela eta zehaztasuna eskatu du.
NBEko Segurtasun Kontseiluak aldeko 13 botorekin, bi abstentziorekin (Txina eta Errusia) eta kontrako botorik gabe onartu du astelehen honetan Donald Trump AEBko presidentearen Gazarako "bake plana" jasotzen duen ebazpena, nazioarteko bake indar baten hedapena barne.
Ebazpen "historikoa" gida "ausart eta pragmatikoa" da, nabarmendu du Mike Waltz AEBk NBEn duen ordezkariak, NBEren New Yorkeko egoitzan egindako bileran.
Trumpek 20 puntu dituen Gazako Gatazkari Amaiera Emateko Plan Integralak Bake Batzorde bat sortzea aurreikusten du, Trumpek berak zuzenduko duena eta Gazako Zerrendari buruzko gaietan azken hitza izango duena.
Gainera, Nazioarteko Egonkortze Indar (ISF) bat sortzea aurreikusten du, 20.000 soldaduk ostatua, bake planaren hurrengo faseetarantz aurrera egin ahal izateko, finean Israelgo indarrak Gazatik erretiratzea eta estatu palestinar bat sortzea aurreikusten duena.
Antonio Guterres Nazio Batuen idazkari nagusiak adierazi duenez, ebazpena "urrats garrantzitsua" da "su-etena sendotzeko", eta alde guztiek "errespetatu" behar dute.
"Funtsezkoa da orain bultzada diplomatikoa neurri zehatz eta premiazkoekin bideratzea . Nazio Batuek agindu dizkioten eginkizunak betetzeko konpromisoa hartu dute ", adierazi du Guterresek Stéphane Dujarric bozeramailearen ohar baten bitartez.
Guterresek azpimarratu duenez, AEBren planaren bigarren faseak "bi Estaturen konponbidea lortzeko prozesu politiko batera" eraman behar du, "NBEren aurreko ebazpenekin bat etorriz".
Hamasek errefusatu egin du erreoluzioa
Erresistentzia Islamikoaren Mugimendua (Hamas) NBEko Segurtasun Kontseiluak astelehen honetan onartutako 2803 Ebazpenaren aurka agertu da, eta bereziki kritikatu du Gazako zerrendan hedatu nahi den nazioarteko indarra. "Gazako Zerrendan nazioarteko indar bati zereginak eta funtzioak emateak, erresistentziaren armagabetzea barne, neutraltasuna kentzen dio misioari eta, okupazioaren izenean, gatazkaren parte bihurtzen da", adierazi du talde palestinarrak ohar batean.
Hamasek errefusatu egin du balizko armagabetzea, "erresistentziaren armak okupazioaren existentziarekin lotuta daudelako", eta argudiatu du desarmea etorriko bada "okupazioaren amaiera, Estatu palestinarraren ezarpena eta autodeterminazioa bermatuko dituen prozesu politiko" baten barruan soilik etorirko dela.
Hala, Hamasen ustez, ekimen horrek "mekanismo bat ezartzen du okupazioak (israeldarrak) bere suntsipen gerra basatiaren bidez lortu ez dituen helburuak lortzeko", eta ohartarazi duenez "okupazioari baliabide guztien bidez aurre egitea nazioarteko legeek eta konbentzioek bermatzen duten eskubide legitimoa" da.
Gainera, azpimarratu duenez, Segurtasun Kontseiluaren ebazpen berriak "ez ditu gure herri palestinarraren eskaerak eta eskubide politiko eta humanitarioak asetzen", eta gogorarazi duenez "gerra horren eraginek eta ondorioek gaur arte irauten dute, Trump presidentearen planaren arabera gerra amaitu bazen ere".
Horregatik, "okupazioak sortutako aurrekaririk gabeko hondamendi humanitarioaren" aurrean, dei egin du Gazako zerrendan laguntza humanitarioa sartzea "politizaziotik, xantaiatik edo mekanismo konplexuetatik" bereizteko.
Era berean, Hamasek deitoratu du ebazpen horrek "Gazako Zerrenda eta gainerako lurralde palestinarrak banandu egiten" dituela eta "errealitate berri bat inposatu" nahi duela. Horren aurrean Jerusalemen hiriburua duen estatu palestinar bat sortzeko beharra defendatu du.
