Responsables de seguridad europeos discutirán el plan de Trump con Ucrania y EE. UU. este domingo en Ginebra

Ucrania enviará a su más alta representación, al igual que EE. UU., mientras que desde la UE se espera que acudan asesores de seguridad nacional.
macron frente a marco rubio EFE
Macron y Rubio, en una imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Europako segurtasun arduradunek Trumpek Ukrainarako aurkeztu duen plana eztabaidatuko dute Ukrainarekin eta AEBrekin, Genevan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Responsables de seguridad europeos se reunirán este próximo domingo en Ginebra (Suiza) para tratar directamente con delegados ucranianos y estadounidenses el plan de paz presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.

La delegación europea, según han podido confirmar fuentes conocedoras del encuentro, será configurada a nivel de asesores de seguridad nacional, sin dar más detalles.

Horas antes, Ucrania ha anunciado la composición de su propia delegación, abanderada por el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andri Yermak, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andri Gnatov.

Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán en las conversaciones que Washington mantendrá el domingo en Ginebra con las autoridades ucranianas para tratar el controvertido plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump, según adelantó la cadena CNN.

Rubio y Witkoff se unirán al secretario del Ejército de EE.UU. Dan Driscoll, que ya aterrizó el sábado en la ciudad suiza y que conversó el viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras entregarle en Kiev el plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.


EEUU todavía no se ha pronunciado sobre el rechazo parcial declarado este sábado por los líderes internacionales aliados de Ucrania reunidos en los aledaños de la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica).

En sus conclusiones del encuentro, los líderes se han expresado en contra aspectos muy sensibles que aparecen en el documento norteamericano, como la cesión territorial de la región oriental ucraniana del Donbás a Rusia o a la reducción de las fuerzas militares de Ucrania. En términos generales, los consideran que el texto representa "una buena base" pero "necesita de trabajo adicional" que esperan limar en los próximos días.

El texto está suscrito por el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el primer ministro canadiense, Mark Carney; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin; la primera ministra italiana, Georgia Meloni, la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Trump asegura que su polémico plan de paz no es la "última oferta" para Ucrania
El plan de Trump pide a Kiev que limite su Ejército a 600 000 hombres y se retire del Donbás
Putin cree que la propuesta de Trump para Ucrania podría sentar las "bases para un acuerdo de paz definitivo"
