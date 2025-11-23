Responsables de seguridad europeos discutirán el plan de Trump con Ucrania y EE. UU. este domingo en Ginebra

Responsables de seguridad europeos se reunirán este próximo domingo en Ginebra (Suiza) para tratar directamente con delegados ucranianos y estadounidenses el plan de paz presentado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra con Rusia.



La delegación europea, según han podido confirmar fuentes conocedoras del encuentro, será configurada a nivel de asesores de seguridad nacional, sin dar más detalles.



Horas antes, Ucrania ha anunciado la composición de su propia delegación, abanderada por el jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, Andri Yermak, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, el jefe de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov; el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Andri Gnatov.

Marco Rubio, y el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, estarán en las conversaciones que Washington mantendrá el domingo en Ginebra con las autoridades ucranianas para tratar el controvertido plan de paz propuesto por la Administración de Donald Trump, según adelantó la cadena CNN.



Rubio y Witkoff se unirán al secretario del Ejército de EE.UU. Dan Driscoll, que ya aterrizó el sábado en la ciudad suiza y que conversó el viernes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras entregarle en Kiev el plan de la Casa Blanca para poner fin a la guerra con Rusia.





