Europako segurtasun arduradunek Trumpek Ukrainarako aurkeztu duen plana eztabaidatuko dute Ukrainarekin eta AEBrekin, Genevan
Ukrainak goi-mailako ordezkaritza bidaliko du, AEBk bezala, eta EBk segurtasun nazionaleko aholkulariak bidaltzea espero da.
Europako segurtasun arduradunak Genevan (Suitza) bilduko dira igande honetan, Donald Trump AEBko presidenteak aste honetan Ukrainarako aurkeztutako bake plana Ukrainako eta AEBko ordezkariekin aztertzeko.
Europako ordezkaritza, bileraren inguruko iturriek baieztatu dutenez, segurtasun nazionaleko aholkulariek osatuko dute.
Ukrainak dagoeneko iragarri du zein ordezkari bidaliko dituen. Hauek izango dira: Andrii Jermak Ukrainako Presidentearen Bulegoko burua, Rustem Umierov Ukrainako Segurtasun Nazionalerako eta Defentsarako Kontseiluko idazkaria, Kirilo Budanov Ukrainako Defentsa Ministerioko Inteligentzia Zuzendaritza Nagusiko burua eta Andrii Hnatov Indar Armatuen Estatu Nagusiko burua.
Marco Rubio eta Steve Witkoff bake misioetarako ordezkari berezia Ukrainako agintariekin izango dituen elkarrizketetan izango dira, AEBren izenean, Donald Trumpen Administrazioak proposatutako bake plan eztabaidagarriaz hitz egiteko, CNN kateak aurreratu duenez.
Rubiok eta Witkoffek Dan Driscoll AEBko Armadako idazkariarekin elkartuko dira Suitzako hiriburuan, bertan baitago larunbatetik, ostiralean Etxe Zuriak gerrari amaiera emateko plana Kieven entregatu ostean Volodimir Zelenski Ukrainako presidentearekin hitz egin eta gero.
AEBk oraindik ez du adierazpenik egin larunbat honetan Johannesburgen (Hegoafrika) G20ko goi-bileraren inguruan bildu diren Ukrainaren aliatuek egindako gaitzespen partzialari buruz.
Bileraren ondorioetan, AEBko dokumentuan agertzen diren alderdi oso garrantzitsuen aurka agertu dira liderrak , hala nola Ukrainako ekialdeko Donbass eskualdea Errusiari lagatzea edo Ukrainako indar militarrak murriztea. Oro har, testua "oinarri ona" dela uste dute, baina "lan gehigarria" behar duela, eta datozen egunetan horiek leuntzea espero dutela.
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak, Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak, Mark Carney Kanadako lehen ministroak, Alexander Stubb Finlandiako presidenteak, Emmanuel Macron Frantziako presidenteak, Micheal Martin Irlandako lehen ministroak, Georgia Meloni Italiako lehen ministroak, Sanae Takaichi Japoniako lehen ministroak, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak, Jonas Gahr Store Norvegiako lehen ministroak eta Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak sinatu dute testua.
