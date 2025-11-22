GERRA UKRAINAN
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ukrainako, AEBko eta Europako ordezkariek bake akordioari buruzko kontsultak egingo dituzte igande honetan Genevan

"Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", azpimarratu du Zelenskik. Aldi berean, Europako Kontseiluko presidentea G20ko herrialdeetako 12 ordezkarirekin bildu da larunbat honetan, Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko egindako bileran.

(Foto de ARCHIVO) June 25, 2025, The Hague, Netherlands: U.S President Donald Trump, right, looks on as Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, left, shows him documents during their bilateral meeting on the sidelines of the 2025 NATO summit, June 25, 2025 in The Hague, Netherlands. Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian 25/6/2025

Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea eta Donald Trump AEBko presidentea. Argazkia: EFE

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ukrainako, AEBko eta Europako herrialde nagusietako ordezkariek Ukrainako gerrari amaiera ematea helburu duen bake akordioari buruzko kontsultak egingo dituzte igande honetan Genevan (Suitza).

"Alemaniaren, Frantziaren eta Erresuma Batuaren artean kontsulta gehiago egongo dira, baita Europar Batasuneko beste ordezkari batzuen artean ere", esan die Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak hedabideei Johannesburgen, G20ko kideen goi-bileran parte hartu ondoren.

"Atzerri politikako aholkulariak Genevara bidean daude jada, eta egunean zehar kontsulta gehiago egingo dituzte AEBko Gobernuko ordezkariekin eta Ukrainako ordezkariekin", aurreratu du Merzek.

"Gerrak ezin dira potentzia handien erabakiz amaitu, kaltetutako herrialdeak kontuan hartu gabe. Ukrainaren eta Europaren ikuspuntuarekin bakarrik amaitu daitekeen gerra da", gaineratu du.

"Europan izan den gerra da, eta amaitzeko moduaren arabera ondorioak izango ditu Europaren segurtasunean", azpimarratu du Alemaniako kantzilerrak. Hala, erabaki txar batek Europa osoan ondorio negatiboak izan ditzakeela ohartarazi du.

Zelenski: "Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango"

"Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", adierazi du larunbat honetan Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak, eta, aldi berean, batasunerako deia egin du, Errusiari bere lurraldearen eremu bat lagatzea eta gerra krimenengatik amnistia ematea aurreikusten duen bake plan bat onartzen duen erabaki behar duenean.

"Errusiaren aurka defendatzen ari gara, berriro ere heriotza dakarren Errusiaren aurka. Gure defentsan bat eginda egon behar dugu, baita gure memoria nazionala babesteko ere", azpimarratu du Zelenskik.

"Ukraina defendatu genuen, defendatzen ari gara eta defendatuko dugu, hau delako gure etxea, bakarra. Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", gaineratu du Ukrainako presidenteak, Moskuk 1932 eta 1933 bitartean eragindako goseteak utzitako biktimak gogoratzeko ekitaldian.

G20ko buruzagi batzuk Ukrainaren etorkizunaz hitz egiten ari dira

Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bilera batera deitu ditu larunbat honetan G20ko herrialdeetako 12ren ordezkariak Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko, iturri ofizialek jakitera eman dutenez, gerrari amaiera emateko Etxe Zuriak egindako proposamenaren xehetasunen berri izan ostean.

"Dakizuenez, ahalegin diplomatiko handiak egiten ari dira Ukrainarako bake planaren inguruan, G20aren bilera alde batera utzita", azaldu du.

Honako herrialde hauek bildu dira Johannesburgen: Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak.

Trumpek proposatutako plana

Donald Trump AEBko presidenteak astebete baino gutxiagoko epea eman dio ostiralean Ukrainari Vladimir Putin Kremlineko buruak begi onez ikusten duen Etxe Zuriaren bake plana onartzen duen ala ez erantzuteko.

Trumpen 28 puntuko planak (AEBko hedabideetara filtratu da) marra gorriak ditu Kieventzat, hala nola Armada gehienez 600.000 pertsonara murriztea edo Moskuk militarki konkistatu ez dituen lurraldeak Errusiari lagatzea.

Costa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ostiralean bertan berretsi diote Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari herrialde honetarako edozein bake planek Kiev inplikatu behar duela.

Azaroaren 24an eta 25ean Angolan Europar Batasunaren eta Afrikako Batasunaren arteko goi-bileran izango diren Europar Batasuneko (EB) estatuburuak eta gobernuburuak ere bilduko ditu Costak Ukrainari buruz hitz egiteko.

G20ko Liderren Goi-bilera hasi da Johannesburgon, eta bertan ez dira izan
Ukrainako gerra Errusia-Ukraina gerra Europar Batasuna Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X