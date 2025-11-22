Ukrainako, AEBko eta Europako ordezkariek bake akordioari buruzko kontsultak egingo dituzte igande honetan Genevan
"Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", azpimarratu du Zelenskik. Aldi berean, Europako Kontseiluko presidentea G20ko herrialdeetako 12 ordezkarirekin bildu da larunbat honetan, Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko egindako bileran.
Ukrainako, AEBko eta Europako herrialde nagusietako ordezkariek Ukrainako gerrari amaiera ematea helburu duen bake akordioari buruzko kontsultak egingo dituzte igande honetan Genevan (Suitza).
"Alemaniaren, Frantziaren eta Erresuma Batuaren artean kontsulta gehiago egongo dira, baita Europar Batasuneko beste ordezkari batzuen artean ere", esan die Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrak hedabideei Johannesburgen, G20ko kideen goi-bileran parte hartu ondoren.
"Atzerri politikako aholkulariak Genevara bidean daude jada, eta egunean zehar kontsulta gehiago egingo dituzte AEBko Gobernuko ordezkariekin eta Ukrainako ordezkariekin", aurreratu du Merzek.
"Gerrak ezin dira potentzia handien erabakiz amaitu, kaltetutako herrialdeak kontuan hartu gabe. Ukrainaren eta Europaren ikuspuntuarekin bakarrik amaitu daitekeen gerra da", gaineratu du.
"Europan izan den gerra da, eta amaitzeko moduaren arabera ondorioak izango ditu Europaren segurtasunean", azpimarratu du Alemaniako kantzilerrak. Hala, erabaki txar batek Europa osoan ondorio negatiboak izan ditzakeela ohartarazi du.
Zelenski: "Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango"
"Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", adierazi du larunbat honetan Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak, eta, aldi berean, batasunerako deia egin du, Errusiari bere lurraldearen eremu bat lagatzea eta gerra krimenengatik amnistia ematea aurreikusten duen bake plan bat onartzen duen erabaki behar duenean.
"Errusiaren aurka defendatzen ari gara, berriro ere heriotza dakarren Errusiaren aurka. Gure defentsan bat eginda egon behar dugu, baita gure memoria nazionala babesteko ere", azpimarratu du Zelenskik.
"Ukraina defendatu genuen, defendatzen ari gara eta defendatuko dugu, hau delako gure etxea, bakarra. Errusia ez da inoiz gure etxearen jabea izango", gaineratu du Ukrainako presidenteak, Moskuk 1932 eta 1933 bitartean eragindako goseteak utzitako biktimak gogoratzeko ekitaldian.
G20ko buruzagi batzuk Ukrainaren etorkizunaz hitz egiten ari dira
Antonio Costa Europako Kontseiluko presidenteak bilera batera deitu ditu larunbat honetan G20ko herrialdeetako 12ren ordezkariak Ukrainaren etorkizuna eztabaidatzeko, iturri ofizialek jakitera eman dutenez, gerrari amaiera emateko Etxe Zuriak egindako proposamenaren xehetasunen berri izan ostean.
"Dakizuenez, ahalegin diplomatiko handiak egiten ari dira Ukrainarako bake planaren inguruan, G20aren bilera alde batera utzita", azaldu du.
Honako herrialde hauek bildu dira Johannesburgen: Espainia, Frantzia, Alemania, Erresuma Batua, Italia, Norvegia, Kanada, Japonia, Australia, Finlandia, Irlanda eta Herbehereak.
Trumpek proposatutako plana
Donald Trump AEBko presidenteak astebete baino gutxiagoko epea eman dio ostiralean Ukrainari Vladimir Putin Kremlineko buruak begi onez ikusten duen Etxe Zuriaren bake plana onartzen duen ala ez erantzuteko.
Trumpen 28 puntuko planak (AEBko hedabideetara filtratu da) marra gorriak ditu Kieventzat, hala nola Armada gehienez 600.000 pertsonara murriztea edo Moskuk militarki konkistatu ez dituen lurraldeak Errusiari lagatzea.
Costa eta Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak ostiralean bertan berretsi diote Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari herrialde honetarako edozein bake planek Kiev inplikatu behar duela.
Azaroaren 24an eta 25ean Angolan Europar Batasunaren eta Afrikako Batasunaren arteko goi-bileran izango diren Europar Batasuneko (EB) estatuburuak eta gobernuburuak ere bilduko ditu Costak Ukrainari buruz hitz egiteko.
Ukrainarako Trumpen proposamenak "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste du Putinek
Proposatutako planak "xehetasun guztien azterketa sakona" behar duela esan du, eta Kiev testuaren "aurka" dagoela aurreratu du.
Kremlinek "berrikuntzak" ikusten dizkio Trumpen planari, baina ez du ekimenaren jakinarazpen formalik jaso
Kremlinek onartu egin du Washingtonek proposatutako bake planak elementu berriak dituela, baina ez duela inolako jakinarazpen formalik jaso adierazi du. Edozein negoziazio Trump eta Putinen arteko Anchorage gailurrean adostutakotik abiatu beharko dela azpimarratu du Moskuk.
Zelenskik Frantziarekin, Erresuma Batuarekin eta Alemaniarekin koordinatuko du Trumpi emango dion erantzuna
Ukrainako presidenteak ziurtatu duenez, talde diplomatikoak lanean ari dira jasotako dokumentuaren inguruan. Negoziatzeko prest agertu da, baina argi utzi du dokumentuak jasotzen dituen xedapenak "asko alda daitezkeela".
Armada 600.000 pertsonara mugatzea eta Donbasetik erretiratzea eskatzen dio Ukrainari Trumpen planak
Ukrainak negoziatzeko prest dagoela esan du, nahiz eta Etxe Zuriak eta Kremlinek isilpean eta Ukrainaren eta EBren bizkar negoziatu duten bake plana. Sinatzen bada, Volodimir Zelenski presidenteak hauteskundeak egin beharko ditu ehun eguneko epean.
