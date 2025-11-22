HEGOAFRIKA
Hasi da G20ko liderren goi-bilera Johannesburgen, hutsune handiekin

Trump, Xi Jinping, Milei, Putin eta Sheinbaum dira bi eguneko bileran egongo ez diren agintarietako batzuk.

Johannesburg (South Africa), 22/11/2025.- South African President Cyril Ramaphosa speaks alongside Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva and Chairperson of the African Union Joao Lourenco at a plenary session on the opening day of the G20 Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. (Brasil, Sudáfrica, Johannesburgo) EFE/EPA/THOMAS MUKOYA / POOL
G20ko liderrak Hegoafrikan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

G20ko liderren goi-bilera (herrialde garatuen eta emergenteen taldea) larunbat honetan hasi da Johannesburgen, Hegoafrikaren txandakako presidentetzapean, eta AEBko ordezkaririk gabe.

Cyril Ramaphosa Hegoafrikako presidenteak bi eguneko bilera inauguratu du Nasrec Erakusketa Zentroan. Bertan, estatuburuek eta gobernuburuek hazkunde ekonomiko inklusiboa eta jasangarria, merkataritza, garapenerako finantzaketa eta herrialde pobreen zorra jorratuko dituzte, besteak beste, zatiketa geopolitiko handiko testuinguru honen baitan.

Berrogei bat liderrek (G20koak eta herrialde gonbidatuetakoak barne) parte hartuko dute batzarrean. Hala ere, Donald Trump AEBko presidentea, Xi Jinping Txinakoa, Javier Milei Argentinakoa, Vladimir Putin Errusiakoa eta Claudia Sheinbaum Mexikokoa ez dira bertan izango.

