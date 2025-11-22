Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, con destacadas ausencias
La Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) ha empezado este sábado en Johannesburgo, bajo la presidencia rotatoria que ejerce Sudáfrica y marcada por la ausencia de Estados Unidos en los debates.
El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha inaugurado la reunión de dos días en el Centro de Exposiciones Nasrec, donde los jefes de Estado y Gobierno abordarán en esta primera jornada asuntos como el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el comercio, la financiación al desarrollo y la deuda de los países pobres, en un contexto de creciente división geopolítica.
Unos cuarenta líderes, incluidos los del G20 y países invitados, participan en la cumbre, si bien destacan las ausencias, por diferentes motivos, de los presidentes de EE.UU. Donald Trump; China, Xi Jinping; Argentina, Javier Milei; Rusia, Vladimír Putin; y México, Claudia Sheinbaum.
Los países invitados son España, Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, Noruega, Canadá, Japón, Australia, Finlandia, Irlanda y los Países Bajos.
