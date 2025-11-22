SUDÁFRICA
Comienza la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, con destacadas ausencias

Trump, Jinpig, Milei, Putin y Sheinbaum son los principales ausentes de la reunión de dos días.
Johannesburg (South Africa), 22/11/2025.- South African President Cyril Ramaphosa speaks alongside Brazil's President Luiz Inacio Lula da Silva and Chairperson of the African Union Joao Lourenco at a plenary session on the opening day of the G20 Summit at the Nasrec Expo Centre in Johannesburg, South Africa, 22 November 2025. World leaders are gathering in South Africa, the host of this year's G20 Leaders' Summit on 22 and 23 November 2025, to discuss the global economy, development and financing. (Brasil, Sudáfrica, Johannesburgo) EFE/EPA/THOMAS MUKOYA / POOL
Líderes del G20 en Sudáfrica. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: G20ko Liderren Goi-bilera hasi da Johannesburgon, eta bertan ez dira izan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La Cumbre de Líderes del G20 (grupo de países desarrollados y emergentes) ha empezado este sábado en Johannesburgo, bajo la presidencia rotatoria que ejerce Sudáfrica y marcada por la ausencia de Estados Unidos en los debates.

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha inaugurado la reunión de dos días en el Centro de Exposiciones Nasrec, donde los jefes de Estado y Gobierno abordarán en esta primera jornada asuntos como el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el comercio, la financiación al desarrollo y la deuda de los países pobres, en un contexto de creciente división geopolítica.

Unos cuarenta líderes, incluidos los del G20 y países invitados, participan en la cumbre, si bien destacan las ausencias, por diferentes motivos, de los presidentes de EE.UU. Donald Trump; China, Xi Jinping; Argentina, Javier Milei; Rusia, Vladimír Putin; y México, Claudia Sheinbaum.

