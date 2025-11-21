Errusiako gerra Ukraina
Ukrainarako Trumpen proposamenak "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste du Putinek

Proposatutako planak "xehetasun guztien azterketa sakona" behar duela esan du, eta Kiev testuaren "aurka" dagoela aurreratu du.

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Vladimir Putin Errusiako presidenteak ostiral honetan adierazi duenez, ohiko komunikabideen bidez jaso du dagoeneko Donald Trumpen Administrazioak Ukrainaren inbasio errusiarrerako egin duen proposamena, eta bi aldeen artean "behin betiko bake akordio baterako oinarriak" finka ditzakeela uste duela esan du.

"Behin betiko bake akordio baten oinarria izan daitekeela uste dut. Baina testu hau ez da gurekin modu esanguratsuan eztabaidatu. Eta pentsatzen dut hori gertatu dela Estatu Batuetako Gobernuak ez duelako lortu alderdi ukrainarraren baimena lortzea", esan du bere herrialdeko Segurtasun Kontseiluarekin izandako bilera batean.

Putinen arabera, "Ukraina testuaren aurka dago", izan ere, Europako kideekin batera, "Errusiari bataila-eremuan porrot estrategikoa eragiteko ilusiopean jarraitzen du", jarrera horren arrazoia "guda-zelaiko benetako egoerari buruzko informazio objektiborik eza" dela iritzita, eta Kievek negoziatzeari uko egiten badio Moskuk Ukrainako lurraldea konkistatzen jarraituko duela gaineratu du.

"Baina gu ere, askotan esan dudan bezala, prest gaude modu baketsuan negoziatzeko eta arazoak bide baketsuetatik konpontzeko. Hala ere, horrek, jakina, proposatutako planaren xehetasun guztien azterketa sakona eskatzen du. Horretarako prest gaude", gaineratu du.


Era berean, plan hori Trumpek Anchoragen (Alaska) egin behar zuen aldebiko "goi-bileraren aurretik eztabaidatu" zela ziurtatu du, eta, orduan, AEBek "zenbait kontzesio" egiteko eta "malgutasuna" erakusteko eskatu ziotela gaineratu du.

"Alaskako bileraren puntu nagusia izan zen elkarrizketetan baieztatu genuela, zailtasun eta konplexutasun batzuk izan arren, proposamen horiekin bat egin genuela eta eskaintzen duten malgutasuna erakusteko prest gaudela", ziurtatu du.

Hala ere, bileraren ostean Washingtonek diplomazia arloan "etenaldi bat" egin zuela onartu du: "Badakigu Ukrainak (Etxe Zuriko maizterrak) proposatutako bake plana de facto baztertu zuelako gertatu zela hori. Uste dut horrexegatik argitaratu zela bertsio berria, 28 puntuko plan eguneratua", adierazi du.

Estatu Batuetako hainbat hedabidek zabaldutako planak bereziki sentikorrak diren epigrafeak ditu, hala nola, tropa errusiarrek jada okupatuta duten Donbaseko ekialdeko eskualdearen zati handi bat Errusiari lagatzeaz eta Ukrainako Indar Armatuen gaitasunak eta tamaina nabarmen murrizteaz hitz egiten dutenak.

Trumpek astebete baino gutxiagoko epea eman dio Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari agiria onartzeko. Azken horrek, bere aldetik, bere herrialdeak "erabaki oso zail bati aurre egin behar" diola esan zuen, "bere duintasuna edo funtsezko bazkide bat galtzeko" erabakia hartu behar duelako.

Zelenskik Frantziarekin, Erresuma Batuarekin eta Alemaniarekin koordinatuko du Trumpen planari emango dion erantzuna
Trumpen planak bere Armada 600 000 gizonera mugatzea eta Donbasetik erretiratzea eskatu dio Kievi
Errusia-Ukraina gerra Vladimir Putin Munduko albisteak

