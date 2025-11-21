Zelenskik Frantziarekin, Erresuma Batuarekin eta Alemaniarekin koordinatuko du Trumpi emango dion erantzuna
Ukrainako presidenteak ziurtatu duenez, talde diplomatikoak lanean ari dira jasotako dokumentuaren inguruan. Negoziatzeko prest agertu da, baina argi utzi du dokumentuak jasotzen dituen xedapenak "asko alda daitezkeela".
Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteak Frantziako, Erresuma Batuko eta Alemaniako buruzagiekin telefonoz hitz egin ostean esan duenez, haiekin koordinatuko du AEBk ostegunean eman zion bake planari emango dion erantzuna.
"Modu estuan koordinatzen ari gara, gure printzipioak aintzat hartzen direla ziurtatzeko. Hurrengo urratsak koordinatzen ari gara, eta gure taldeek, dagokien mailan, elkarrekin lan egingo dutela adostu dugu", idatzi du Ukrainako presidenteak sare sozialetan. Zelenskik esan duenez, bai berak, bai Macronek, Starmerrek zein Merzek asko estimatzen dituzte Donald Trumpek gerra amaitzeko egindako ahaleginak.
Zelenskik bake plana "benetakoa eta duina" izatea nahi du, eta estatubatuarrek prestatutako dokumentuarekin lanean ari direla ziurtatu du. Hala, Andri Sibiga Atzerri ministroarekin eta talde diplomatikoarekin bildu da eta eskatu die Ukrainaren interesak bazkideekin dituzten harremanetan, maila guztietan, kontuan hartzen direla bermatzeko lan egin dezatela.
Zelenskik azpimarratu duenez, une honetan bilerak , deiak eta lana daude Trumpek proposatutako bake planaren puntuen inguruan. Eta bertan jasotako xedapenak "oraindik asko aldatu" daitezkeela ohartarazi du.
Izan ere, dokumentuak Kievek onartezintzat jotzen dituen hainbat proposamen jasotzen ditu; hala nola, oraindik kontrolatzen duen Donbaseko ekialdeko eskualdetik tropak erretiratzeko exijentzia edo gerra ostean bere armada 600.000 pertsonatik gorakoa ez izatea. Hala eta guztiz ere, Zelenski prest agertu da plana negoziatzeko , eta datozen egunetan Trumpekin hitz egitea espero du.
Armada 600.000 pertsonara mugatzea eta Donbasetik erretiratzea eskatzen dio Ukrainari Trumpen planak
Ukrainak negoziatzeko prest dagoela esan du, nahiz eta Etxe Zuriak eta Kremlinek isilpean eta Ukrainaren eta EBren bizkar negoziatu duten bake plana. Sinatzen bada, Volodimir Zelenski presidenteak hauteskundeak egin beharko ditu ehun eguneko epean.
COP30eko pabiloi bat hustu dute sute baten ondorioz
Belemgo (Brasil) Klimaren Goi-bileran (COP30) parte hartzen ari diren herrialdeetako ordezkaritzen bulegoetatik gertu piztu da sua. Agintariek Eremu Urdina deiturikoa hustu eta hesitu dute, negoziazio diplomatikoak egiten ari diren pabiloia, baina ez dela zauriturik izan argitu dute.
80 urte igaro dira Nurenbergeko epaiketetatik, gizakien aurkako gehiegikeriekin amaitzea helburu zuen prozesutik
1945eko azaroaren 20an hasita, Alemaniako nazien 22 goi-kargudun epaitu zituzten Nurenberg hirian. Hamabiri heriotza-zigorra ezarri zieten. Holokaustoaren antzerako izugarrikerien aurrean disuasiorako tresna izatea zuen helburu prozesu hark, baina, 80 urte geroago, adituek argi dute helburua ez duela bete.
Estatu Batuak eta Errusia Ukrainarako bake plan bat negoziatzen ari dira sekretupean
AEBko hainbat hedabidek aurreratu dutenez, 28 puntuko zirriborroa da, besteak beste, Ukrainako bakea, segurtasun bermeak eta Europako segurtasuna jorratzen dituena.
AEBko Senatuak Epsteinen paperak argitaratzeko legea onartu du eta Trumpi bidali dio, sina dezan
Ordezkarien ganberak aldeko 427 botorekin eta kontrako boto bakarrerekin onartu du lege proiektua; horri esker demokratek eskatu ahal izan dute legea prozedura laburtu baten bitartez bideratzea, eta errepublikanoen babesarekin, beste bozketa bat egitea saihestea.
Sanchezek iragarri du 615 milioi bideratuko dituela Ukraina armatzeko, eta 202 milioi, herrialdea berreraikitzeko
Bi aldeek segurtasun-akordioa sinatu zuten iaz. Horretan, Espainiak 2025ean laguntza militarrerako guztira 1.000 milioi euro bideratzeko konpromisoa hartu zuen.
Zelenskyk eta Sanchezek Picassoren "Gernika" ikusi dute, Reina Sofia museoan
Ukrainako presidentea eta Espainiako gobernuko presidentea Picassoren obrari buruz solsatu dira. Zelenskik, hain zuzen ere, Bizkaiko hiribilduaren kontrako bonbardaketa aipatu zuen 2022an Diputatuen Kongresura egindako bisitan.
NBEko Segurtasun Kontseiluak Trumpen Gazako "bake plana" onartu du, nazioarteko indar baten hedapena barne
Hamasek errefusatu egin du ebazpenean aurreikusitako nazioarteko indarra, ohartarazi du nazioarteko misioa ez dela neutrala, palestinarren subiranotasuna urratzen duela eta erresistentzia "eskubide legitimoa" dela. Guterresek dio Gazari buruzko ebazpenak su-etena finkatu behar duela eta zehaztasuna eskatu du.
Zelenskik Espainian egingo du geldialdia, bere gobernua astintzen ari den ustelkeria auziaren erdian
Ukrainako presidentea laguntza militarra eskatzen ari zaie Europako bazkideei, Errusia guda zelaian aurrera egiten ari den honetan. Errusiako Armadak egun gutxi batzuetan hainbat herri hartu ditu Zaporizhiako frontean, Ukraina hego-ekialdean.