Zelenski coordinará con Francia, Reino Unido y Alemania su respuesta al plan de Trump

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho este viernes tras hablar por teléfono con los líderes de Francia, el Reino Unido y Alemania que coordinará con ellos su respuesta al plan de paz que le entregó el jueves Estados Unidos.

"Nos coordinamos de manera estrecha para asegurarnos de que nuestras posiciones de principios sean tomadas en consideración. Estamos coordinando los próximos pasos y hemos acordado que nuestros equipos trabajarán juntos a los niveles correspondientes", ha escrito el presidente ucraniano en redes sociales. Zelenski ha dicho que tanto él como los líderes de Francia, Emmanuel Macron; Reino Unido, Keir Starmer, y Alemania, Friedrich Merz, aprecian los esfuerzos del presidente de EE. UU., Donald Trump, para poner fin a la guerra.

Zelenski ha deseado que el plan de paz sea “real y digno”, al tiempo que ha asegurado que están trabajando con el documento preparado por la parte estadounidense. Así, se ha reunido con su ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, y el equipo diplomático para encargarles que trabajen para garantizar que los intereses nacionales se tengan en cuenta a todos los niveles en los contactos de Ucrania con sus socios.

Zelenski ha recalcado que, en este momento, hay reuniones, llamadas y trabajo sobre los puntos del plan de paz propuesto por Trump prácticamente cada hora, y ha enfatizado que las disposiciones contenidas en el mismo pueden "cambiar aún mucho".

De hecho, el documento contiene propuestas que Kiev considera inaceptables, como la exigencia de que retire sus tropas del territorio de la región oriental del Donbás que todavía controla o la condición de que su ejército no supere las 600.000 personas después de la guerra. pese a ello, Zelenski se ha mostrado abierto a negociar el plan y espera hablar sobre él con Trump en los próximos días.