EE. UU. y Rusia negocian en secreto un plan de paz para Ucrania que prevé cesiones de territorio

Estados Unidos ha comunicado al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que Kiev debería aceptar un plan negociado por Washington para poner fin a la guerra con Rusia que incluye la “cesión del territorio en el este del país y la reducción del tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas”, según han confirmado a Reuters dos fuentes con conocimiento directo de las conversaciones. El borrador ha sido negociado por Washington y Moscú sin la participación ucraniana.

Las fuentes, que han pedido el anonimato debido a la sensibilidad del asunto, aseguran que la Administración Trump considera que Ucrania debe asumir los puntos centrales del plan. Entre ellos figuran la entrega a Rusia de partes del Donbás que Kiev no controla actualmente y la renuncia a determinados sistemas de armamento.

Un alto funcionario ucraniano ha confirmado a Reuters que Kiev ha recibido “señales” sobre una serie de propuestas estadounidenses negociadas directamente con Rusia, y ha asegurado que Ucrania “no ha participado en su elaboración”.

Según ha publicado este miércoles Axios, citando a un funcionario estadounidense, el plan incluiría “garantías de seguridad de Estados Unidos a Ucrania y Europa” a cambio de concesiones territoriales a Moscú. En ese sentido, varios diplomáticos europeos consultados sobre el asunto han expresado dudas sobre la viabilidad de esa opción, y uno de ellos ha considerado que podría ser un intento de Washington de “acorralar a Kiev”, mientras que otro cree que ha sido una “exigencia rusa” la idea de reducir el ejército ucraniano.