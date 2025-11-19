Estatu Batuak eta Errusia Ukrainarako bake plan bat negoziatzen ari dira sekretupean
AEBko hainbat hedabidek aurreratu dutenez, 28 puntuko zirriborroa da, besteak beste, Ukrainako bakea, segurtasun bermeak eta Europako segurtasuna jorratzen dituena.
AEBk Errusiarekin sekretupean negoziatutako bake plan baten berri eman dio Washingtonek Volodimir Zelenski Ukrainako presidenteari. Horren arabera, gerrari amaiera emateko, Kievek Ukrainako ekialdeko lurraldearen zati bat Moskuren esku utzi beharko luke, eta baita armadaren tamaina murriztu ere, Reuters albiste agentziak elkarrizketei buruzko zuzeneko ezagutza duten bi iturri aipatuta jakinarazi duenez. Zirriborroa Washingtonek eta Moskuk negoziatu dute, Ukrainaren parte-hartzerik gabe.
Iturriek anonimotasuna eskatu dute, gaiaren sentsibilitatea dela eta, eta Trumpen ustez, Ukrainak planaren puntu nagusiak bere gain hartu beharko lituzke. Horien artean daude Kievek gaur egun kontrolatzen ez dituen Donbasen zatiak Errusiari ematea eta armamentu sistema jakin batzuei uko egitea.
Ukrainako goi-funtzionario batek Reuters agentziari baieztatu dio Kievek "seinaleak" jaso dituela Errusiarekin zuzenean negoziatutako proposamen batzuen inguruan, eta Ukrainak ez duela zirriborroaren negoziaketa horietan parte hartu.
Axiosek AEBko funtzionario bat aipatuta asteazken honetan argitaratu duenez, planak "Estatu Batuek Ukrainari eta Europari ematen dizkieten segurtasun bermeak" jasoko lituzke, Moskuri lurralde ukrainar batzuk ematearen truke. Horren ildotik, gaiaren inguruan galdetu dieten Europako diplomazialari batzuek zalantzak agertu dituzte aukera horren bideragarritasunaren inguruan, eta horietako batek uste du Washingtonek "Kiev presionatzeko" saiakera izan daitekeela, eta beste batek, berriz, Ukrainako armada murrizteko ideia "errusiarren eskakizuna" izan dela uste du.
