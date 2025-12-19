La UE acuerda un préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania financiado con deuda común
De momento, la Unión Europea ha dejado de lado el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
Los líderes de la Unión Europea (UE) han acordado de madrugada financiar a Ucrania con 90 000 millones de euros en 2026 y 2027 a través de la emisión de deuda a cargo del presupuesto comunitario, dejando de lado de momento el plan inicial de basarse para ello en los activos rusos inmovilizados por las sanciones.
Sin embargo, Hungría, Eslovaquia y República Checa no participarán en los préstamos a Ucrania.
Pese a que el objetivo principal era sacar adelante ese préstamo utilizando el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados que van venciendo, como había privilegiado la Comisión Europea, los líderes finalmente se han decantado por recurrir a la emisión de deuda común ante los reparos fundamentalmente de Bélgica, donde se aloja la mayoría de esos activos, por valor de hasta 185 000 millones de euros.
En cualquier caso, los líderes de los 27 han encargado a la Comisión Europea que siga trabajando en un "préstamo de reparación" para Kiev "basado en los activos inmovilizados rusos".
Los 90 000 millones de euros que proporcionará la UE cubrirán casi dos tercios de los 136 000 millones que necesitará Ucrania en apoyo militar y financiero entre 2026 y 2027, según cálculos del Fondo Monetario Internacional. El resto deberían proporcionarlo otros socios internacionales.
