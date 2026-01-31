Múltiples ataques israelíes en Gaza causan 32 muertos, entre ellos al menos 7 niños
En total son 32 los palestinos muertos este sábado en Gaza, entre ellos siete niños, pese al alto el fuego en vigor debido a múltiples ataques israelíes a lo largo del enclave, han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad y de la Defensa Civil.
"Los equipos de Defensa Civil han completado la operación para recuperar los cuerpos de los mártires (muertos) de entre los escombros de la comisaría de policía de Sheij Radwan. El número de muertos desde la madrugada de hoy asciende a 32, la mayoría de ellos niños y mujeres", ha detallado en un comunicado Mahmud Basal, el portavoz de la Defensa Civil Palestina.
Un misil israelí ha impactado esta mañana contra la comisaría del barrio de Sheij Radwan, en la ciudad de Gaza, causando siete muertos, según ha informado una fuente de la morgue del Hospital Shifa.
La cifra ha aumentado después a 17 tras el hallazgo de cuerpos entre los escombros.
El Ejército israelí, por su parte, ha anunciado "numerosos ataques" contra la Franja y ha dicho en un comunicado haber abatido a cuatro "comandantes y a otros terroristas" de Hamás y la Yihad Islámica, sin dar detalles de dónde han sucedido esos ataques.
Según el hospital y un comunicado del Ministerio del Interior de Hamás, entre las víctimas mortales hay al menos cuatro mujeres agentes de Policía y cuatro personas que estaban detenidas.
