ACUERDO COMERCIAL
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El acuerdo comercial entre la UE y Mercosur se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo

Así las cosas, el acuerdo comercial se aplicará entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo. Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho. 

BELGIUM (BRUSSELS), 02/03/2026.- European Commission President Ursula von der Leyen and Swiss President Guy Parmelin (not pictured) announce the signature of a broad package of EU-Switzerland agreements in the European Commission in Brussels, Belgium, 02 March 2026. (Bélgica, Suiza, Bruselas) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: EBren eta Mercosurren arteko akordioaren maiatzaren 1ean sartuko da indarrean, behin-behinean
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Agencias | EITB

Última actualización

El acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur empezarán a aplicarse de forma provisional a partir del próximo 1 de mayo, según ha anunciado la Comisión Europea este lunes en un comunicado.

"La Unión Europea ha notificado hoy a los países del Mercosur el instrumento de aplicación provisional del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur", ha indicado el Ejecutivo comunitario.

Según ha explicado, la Comisión Europea ha dado el último paso procedimental necesario para la aplicación provisional, de conformidad con la decisión del Consejo de la UE del pasado 9 de enero.

Así, el acuerdo comercial se aplicará de forma provisional a partir del 1 de mayo entre la UE y todos los países del Mercosur que hayan completado sus procedimientos de ratificación y lo hayan notificado a la UE antes de finales de marzo; Argentina, Brasil y Uruguay ya lo han hecho, mientras que Paraguay ha ratificado recientemente el acuerdo y la CE espera que envíe su notificación en breve.

La aplicación provisional garantiza la eliminación de los aranceles sobre determinados productos "desde el primer día, lo que crea normas predecibles para el comercio y la inversión", recordó la Comisión, que agregó los sectores sensibles de la economía de la UE "están plenamente protegidos por sólidas salvaguardias".

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