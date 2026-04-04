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La tierra vista desde la Artemis II

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lurra Artemis IItik ikusita
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EITB

Última actualización

La misión sigue adelante hacia la luna, y desde esa distancia han captado imágenes de la tierra antes de llegar el lunes al satélite.

Nasa Internacional

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