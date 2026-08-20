Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, vuelven al Reino Unido, pero seguirán al margen de la Casa Real

El príncipe Enrique y Meghan Markle han decidido volver a residir en el Reino Unido junto a sus hijos Archie y Lilibet, más de seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. La pareja ha matriculado a los dos menores en un colegio británico, aunque todavía no se ha hecho público cuál, y se instalará fuera de Londres como familia privada, sin recuperar sus obligaciones institucionales.

El regreso supone un cambio respecto a la trayectoria seguida por los duques desde 2020, cuando dejaron el Reino Unido y se trasladaron a California. Según los medios británicos, Enrique y Meghan no volverán a trabajar para la Casa Real ni asumirán funciones oficiales en representación de la monarquía.

La decisión llega después de años de tensión con distintos miembros de la familia real y de una exposición pública de sus diferencias. La relación con la institución se deterioró especialmente tras la entrevista que ambos concedieron a Oprah Winfrey en 2021.