Los duques de Sussex, Enrique y Meghan, vuelven al Reino Unido, pero seguirán al margen de la Casa Real
El príncipe Enrique y Meghan Markle han decidido volver a residir en el Reino Unido junto a sus hijos Archie y Lilibet, más de seis años después de abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real. La pareja ha matriculado a los dos menores en un colegio británico, aunque todavía no se ha hecho público cuál, y se instalará fuera de Londres como familia privada, sin recuperar sus obligaciones institucionales.
El regreso supone un cambio respecto a la trayectoria seguida por los duques desde 2020, cuando dejaron el Reino Unido y se trasladaron a California. Según los medios británicos, Enrique y Meghan no volverán a trabajar para la Casa Real ni asumirán funciones oficiales en representación de la monarquía.
La decisión llega después de años de tensión con distintos miembros de la familia real y de una exposición pública de sus diferencias. La relación con la institución se deterioró especialmente tras la entrevista que ambos concedieron a Oprah Winfrey en 2021.
La polémica entrevista con Oprah Winfrey
Durante aquella entrevista, Meghan aseguró que un miembro de la familia real había realizado comentarios sobre el posible tono de piel de Archie antes de su nacimiento. Los duques no revelaron la identidad de esa persona.
Meghan también afirmó que Catalina, princesa de Gales, la había hecho llorar durante una prueba de los vestidos de las damas de honor antes de su boda con Enrique en 2018. Según su versión, las informaciones publicadas inicialmente habían contado lo sucedido al revés.
Isabel II respondió entonces con un comunicado en el que señaló que las cuestiones planteadas serían abordadas en privado y apuntó que algunos recuerdos sobre lo sucedido podían ser diferentes.
La relación de Meghan con el personal de la Casa Real también fue objeto de controversia. Algunos medios británicos publicaron acusaciones de acoso laboral contra la duquesa, que negó los hechos.
El 'Megxit' y la salida de la Casa Real
El conflicto se había hecho evidente un año antes, cuando Enrique y Meghan anunciaron su intención de apartarse de sus funciones oficiales. En enero de 2020, Isabel II convocó una reunión en Sandringham con los principales miembros de la familia para abordar el futuro de los duques.
El acuerdo terminó con la salida de Enrique y Meghan de sus funciones como miembros activos de la monarquía. En marzo de ese año abandonaron definitivamente el Reino Unido y se instalaron en California.
Los Sussex dejaron de recibir financiación procedente del entonces príncipe de Gales y comenzaron a desarrollar proyectos propios. Entre otros acuerdos, firmaron contratos comerciales con Netflix y Spotify.
En 2021, Isabel II retiró a Enrique sus títulos militares honoríficos y sus patrocinios reales.
Enrique ha visitado el Reino Unido en contadas ocasiones
Después de establecerse en Estados Unidos, Enrique ha regresado al Reino Unido en contadas ocasiones. Algunas de sus visitas han estado relacionadas con los procesos judiciales que mantiene contra determinados medios de comunicación por la publicación de informaciones sobre su vida privada.
El duque también ha mantenido una batalla legal por las medidas de seguridad que recibe cuando se encuentra en el Reino Unido.
En febrero de 2024, Enrique viajó al país después de que se conociera que el rey Carlos III padecía cáncer. El encuentro entre ambos fue breve y duró menos de 45 minutos.
La publicación de la autobiografía de Enrique, 'En la sombra' ('Spare'), volvió a alimentar las diferencias con su familia. En el libro, el duque aseguró que su hermano Guillermo le había agredido físicamente durante una discusión relacionada con Meghan y cuestionó también la actuación de Camila.
La opinión pública británica
El regreso de los duques se produce además en un contexto en el que su popularidad sigue siendo limitada en el Reino Unido. Una encuesta de YouGov publicada en julio situó en el 22 % el porcentaje de personas que tenía una opinión favorable de Meghan, frente al 65 % que la valoraba negativamente.
En el caso de Enrique, el 33 % de las personas consultadas tenía una opinión positiva, mientras que el 58 % expresaba una valoración negativa.
Por ahora, se desconoce dónde vivirán exactamente los duques y cuál será el colegio de Archie y Lilibet. Sí está previsto que la familia permanezca fuera de Londres y que Enrique y Meghan continúen al margen de las funciones oficiales de la Casa Real.
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