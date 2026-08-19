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Macron promulga la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido en Francia

La ley ha sido publicada en el Diario Oficial, paso obligado antes de que el derecho a obtener ayuda para morir entre en vigor.
PARIS (France), 15/07/2026.- Screens display the results of the vote, 291 in favor and 241 against, on a bill on the right to assisted dying at the National Assembly in Paris, France, 15 July 2026. (Francia) EFE/EPA/TERESA SUAREZ
Votación de la ley en la Asamblea Nacional. EFE.
Euskaraz irakurri: Macron presidenteak eutanasia eta suizido lagundua legeztatzen dituen legea aldarrikatu du Frantzian
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Agencias | EITB

Última actualización

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha promulgado este miércoles la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido, que ha pasado a publicarse en el Diario Oficial del Estado, paso necesario antes de que este derecho a obtener ayuda para morir entre definitiva en vigor.

La ley había sido aprobada el pasado 15 de julio de forma definitiva por la Asamblea Nacional, lo que cerraba el procedimiento parlamentario y el viernes de la semana pasada fue validada por el Consejo Constitucional, que emitió algunas reservas.

El texto crea un derecho a la "ayuda a morir", que debe ser ejercido por la propia persona interesada o excepcionalmente, si está físicamente incapacitada, por un médico o enfermero.

Para ejercer ese derecho hay que cumplir una serie de condiciones, empezando por ser mayor de edad y tener la nacionalidad francesa o ser residente en Francia.

Lo pueden reclamar personas que sufran enfermedades graves e incurables o en fase avanzada, con un proceso irreversible de deterioro de la salud y de la calidad de vida. Además, tiene que haber un sufrimiento físico o psicológico insoportable, y la persona debe ser apta para manifestar su voluntad de forma libre y consciente en el momento de realizar la solicitud.

El procedimiento, realizado por un solo médico pero que requiere la participación de otros profesionales, determinará si el paciente reúne los requisitos.

Eutanasia Francia Emmanuel Macron Internacional

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