Al menos 107 personas han muerto al derrumbarse una mina de oro en la República Centroafricana

Una nueva tragedia vinculada a la minería artesanal e irregular se ha cobrado la vida de al menos 107 personas en la República Centroafricana, en una zona muy próxima a la frontera con Camerún. El grave siniestro ocurrió en la mañana de este martes en un yacimiento de oro.

Según han informado las autoridades locales y testigos presenciales, el accidente se produjo alrededor de las 10:00 (11:00 en Euskal Herria), cuando el colapso de varias galerías y túneles subterráneos provocó un desprendimiento masivo de rocas y lodo que sepultó por completo a los operarios.

Las operaciones de emergencia se están coordinando desde las localidades cercanas de Garoua-Boulai (Camerún) y Baboua (República Centroafricana). Sin embargo, los mineros que han sobrevivido denuncian una alarmante falta de medios técnicos para remover las toneladas de tierra acumuladas.

La zona fronteriza entre Camerún y la República Centroafricana vive actualmente un auge de la minería aurífera que atrae diariamente a miles de jóvenes desempleados. Cada año, decenas de mineros pierden la vida en la región debido a desprendimientos similares o por la contaminación química de las aguas. Tras este suceso, el portavoz del Ejecutivo centroafricano, Évariste Ngamana, ha pedido solidaridad y ha asegurado que trabajarán incansablemente para asistir a los afectados.