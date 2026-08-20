Al menos 12 muertos en un ataque de Rusia contra Kiev

La guerra de Ucrania parece lejos de terminarse. Al menos 12 personas han muerto este jueves y otras 34 han resultado heridas en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, Kiev, según han informado el alcalde de la ciudad, Vitali Klichkó, y el Servicio Estatal de Emergencias.



El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha denunciado en redes sociales el ataque masivo que los rusos "llevaban preparando hace tiempo" y en el que combinaron diferentes tipos de munición balística, misiles de crucero y drones "para causar el mayor daño posible a la infraestructura civil".

Ha añadido que en Kiev han resultado dañados edificios residenciales, entre ellos uno de varias plantas en el que las superiores han quedado destruidas, así como un hospital infantil y una escuela.



Además, en la región de Odesa, los rusos han atacado con drones un puesto fronterizo con Moldavia, y en la de Cherníguiv, la infraestructura de gas.