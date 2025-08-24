Tres personas resultan gravemente heridas en un accidente entre dos turismos en Karrantza

Tres personas han resultado gravemente heridas en un accidente entre dos turismos en Karrantza (Bizkaia), ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Los coches han chocado frontalmente en la BI-630 sobre las 22:30 horas de este pasado sábado, en la zona de Ambasaguas.

Uno de los dos vehículos ha volcado y tres personas han sido evacuadas a Cruces con heridas de gravedad. Otra persona ha resultado herida leve.

La carretera ha permanecido cerrada hasta las 03:30 horas por trabajos de limpieza y retirada de vehículos.