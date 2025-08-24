BIZKAIA
Tres personas resultan gravemente heridas en un accidente entre dos turismos en Karrantza

Los dos automóviles han chocado frontalmente en la BI-630, en la zona de Ambasaguas. La carretera ha permanecido cortada desde las 22:30 hasta las 03:30.
Euskaraz irakurri: Hiru pertsona larri zauritu dira Karrantzan, bi autoren arteko istripu batean
EITB

Última actualización

Tres personas han resultado gravemente heridas en un accidente entre dos turismos en Karrantza (Bizkaia), ha informado el Departamento Vasco de Seguridad.

Los coches han chocado frontalmente en la BI-630 sobre las 22:30 horas de este pasado sábado, en la zona de Ambasaguas.

Uno de los dos vehículos ha volcado y tres personas han sido evacuadas a Cruces con heridas de gravedad. Otra persona ha resultado herida leve.

La carretera ha permanecido cerrada hasta las 03:30 horas por trabajos de limpieza y retirada de vehículos.

Bizkaia Accidentes de Tráfico Víctimas de accidentes de tráfico Tráfico Sociedad

